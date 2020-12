Đâu chỉ Ngọc Trinh, Linh Chi, nhiều sao châu Á cũng bị chỉ trích tơi bời vì giành chỗ đẹp

Quảng cáo

Jung Hae In và bức ảnh để đời

Tại lễ trao giải Baeksang 2018 tổ chức tháng 5 năm đó, Jung Hae In là gương mặt mới rất được chú ý vì có phim đang nổi là Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi. Nhưng chỉ một hành động sơ suất trong phút cuối của lễ trao giải này mà Jung Hae In mất điểm toàn tập.

Đó là khi các nghệ sĩ cùng lên sâu khấu chụp bức ảnh kỷ niệm. Vị trí trung tâm lẽ ra phải dành cho những ngôi sao kỳ cựu hoặc những người được giải thưởng quan trọng nhất thì Jung Hae In lại vô ý đứng vào vị trí này. Kết quả là rất nhiều diễn viên tên tuổi hơn Jung Hae In đứng bên rìa, còn anh chàng ở chính giữa bức hình, cười đầy rạng rỡ.

Netizen xứ Hàn tất nhiên là chỉ trích Jung Hae In dữ dội. Sau đó, trong một bài phỏng vấn thì Jung Hae In thừa nhận mình đã thiếu sót khi không để ý tới xung quanh, do quá hồi hộp vì lần đầu tiên tham dự một lễ trao giải lớn.

Trịnh Sảng: Vai phụ mà hành xử như vai chính

Trịnh Sảng đã nhiều lần khiến khán giả ngán ngẩm vì EQ thấp, hành xử không khéo và cả khi chụp ảnh cùng đồng nghiệp cũng vậy. Trong phim Ngộ Không Truyện, Trịnh Sảng chỉ là diễn viên phụ nhưng cô vẫn vô tư chen vào giữa đội hình, nhất định chiếm vị trí trung tâm và đẩy diễn viên chính Nghê Ni, Bành Vu Yến ra phía ngoài.

Lại một pha tranh chỗ hồn nhiên hết sức của Trịnh Sảng

Dương Dương ở đâu cũng muốn là người nổi nhất

Thường thì trong những bức ảnh đông người, ai cũng phải ý tứ đứng thẳng, thậm chí nghiêng người để còn dành chỗ cho người khác. Nhưng Dương Dương thì không chỉ chen vào vị trí đẹp nhất, còn tạo dáng dang rộng hai tay che khuất cả người khác.

Thói quen này của Dương Dương chắc chắn khiến các đồng nghiệp không thoải mái, còn khán giả cũng cho rằng nam diễn viên hành xử thiếu tế nhị.

Trí Anh