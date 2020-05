Nhớ ngay 8 từ khóa đặc biệt tạo nên chàng “center quốc dân” Thái Từ Khôn

Quảng cáo

#Hài_hước

Nhìn vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ thực ra bên trong Thái Từ Khôn là một “bể muối” mặn mòi. Trong show thực tế Thanh Xuân Có Bạn mùa 2, nhiều người phải ngỡ ngàng vì khả năng tấu hài của anh chàng. Ngay trong tập 1, để trêu HLV vũ đạo Lisa, Thái Từ Khôn đã nói đùa rằng họ được mời đến trường quay để họp với 100 vị lãnh đạo. Khi chị Ella và Lisa trổ tài hát kinh kịch, anh chàng nhanh tay cầm quạt tạo hiệu ứng tóc bay phấp phới đẹp lung linh.

Giữa buổi ghi hình căng thẳng, Thái PD cũng rất biết cách tung hứng, làm dịu bầu không khí. Thấy thí sinh khẩn trương chờ kết quả xếp lớp, anh chàng còn câu giờ: “Kết quả có rồi nhưng chúng ta phải nghỉ giải lao ăn trưa” làm chị Ella cũng tin là thật. Nhìn một bạn nữ có mái tóc xù mì khá ấn tượng, Thái Từ Khôn lập tức đùa rằng muốn xin số stylist của bạn để mời tạo kiểu cho mình.

#Thực_thần

Các fan đều biết Thái Từ Khôn là người rất mê ăn uống, đặc biệt món tủ là thịt bò. Phát ngôn đình đám của anh chàng là “trái tim gần dạ dày nên chỉ có ăn mới cho em cảm giác an toàn”. Anh chàng tự tin mình biết hết các cửa hàng tiện lợi xung quanh kí túc xá thời còn là thực tập sinh. Thái Từ Khôn cũng chia sẻ trong một bài phỏng vấn: “Nếu như không phải là nghệ sĩ, việc mà tôi muốn làm nhất là ăn một lúc 10 cây kem”. Tiếc là Khôn lại thuộc dạng người ăn vào sẽ mập, nên cách giảm cân tốt nhất là phải kiêng kem, giảm ăn. Hiện tại anh chàng khá gầy, khiến các iKun cảm thấy rất đau lòng.

#Hiếu_thảo

Tên thật là Thái Từ Khôn vốn chỉ là Thái Khôn, nhưng anh chàng đã thêm chữ “Từ” trong họ mẹ vào để tạo nên nghệ danh của mình. Bấy nhiêu đó đã đủ thấy anh chàng yêu quý cả cha lẫn mẹ như thế nào. Thái Từ Khôn vì học tập và theo đuổi đam mê mà xa gia đình từ nhỏ, 15 tuổi đã đi du học Mỹ, 16 tuổi sang Hàn Quốc tập luyện để debut làm thần tượng. Tuy nhiên, anh chàng chia sẻ gia đình mình rất “dân chủ”, bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của con cái. Chính vì vậy, Thái Từ Khôn mới có thể kiên trì theo đuổi âm nhạc đến cùng.

#Ngọt_ngào

Nhiều cư dân mạng cho rằng trong số các host của các show sống còn, Thái Từ Khôn là người hiền lành, dịu dàng nhất. Có lẽ vì đã trải qua nhiều chương trình tuyển chọn idol nên Thái Từ Khôn luôn thông cảm cho các thí sinh. Tình cờ biết được hôm ghi hình là sinh nhật của thực tập sinh Vương Thanh, Thái Từ Khôn ngay lập tức rút bật lửa giả làm nến sinh nhật, mời cô nàng nói ra ước nguyện của mình. Thấy Lisa có vẻ không theo kịp do rào cản ngôn ngữ, anh chàng ra hiệu dừng chương trình, hội thảo kín với các HLV xem họ có cần nói chuyện chậm hơn không. Lúc nhận xét thí sinh, dù khen chê rõ ràng nhưng Thái Từ Khôn không bao giờ nặng lời, to tiếng.

#Thời_trang

Chàng trưởng nhóm của Nine Percent được đánh giá là một trong những sao nam có gu thời trang tốt nhất. Anh chàng thích trang phục đơn giản thoải mái, đại đa số đều là áo sơ mi, áo thun. Đặc biệt, anh chàng đã lăng xê áo sơ mi “hoa hòe hoa sói” thành mốt hè năm 2019. Nhờ gương mặt sang chảnh cùng thần thái chuẩn siêu mẫu, Thái Từ Khôn đã lên bìa rất nhiều tạp chí danh tiếng như Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, L’Officiel, T, CQ...

#Âm_nhạc

Điều không thể thiếu trong cuộc sống Thái Từ Khôn chính là âm nhạc. Không theo nghiệp diễn viên, cũng hiếm khi tham gia show truyền hình, Thái Từ Khôn dồn toàn lực vào việc ra album và tổ chức concert. Tất cả các bài hát của Thái Từ Khôn đều do anh chàng tự sản xuất từ A đến Z, từ ca khúc I Wanna Get Love được sáng tác trong hoàn cảnh khó khăn, tăm tối đến những ca khúc gần đây như Young, Tái Sinh... Lời bài hát của anh chàng trưởng thành và thâm thúy hơn so với tuổi, khiến fan mất nhiều công sức để giải mã, bình luận.

#Trách_nhiệm

Thái Từ Khôn từng nói “lưu lượng là một loại trách nhiệm xã hội” và cũng ứng xử đúng với phát ngôn của mình. Khi dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc, anh chàng đã quyên góp cho hội chữ thập đỏ tỉnh Hồ Bắc 60 vạn tệ (gần 2 tỉ đồng). Anh chàng cũng liên tục nhắc nhở mọi người phòng chống dịch bệnh, cổ vũ nhân viên y tế: “Tôi đợi mọi người bình an trở về, xuân về hoa nở, rồi sẽ đến lúc chúng ta được gặp nhau”.

#Bóng_rổ

Bóng rổ là niềm đam mê của Thái Từ Khôn từ nhỏ đến nay, kể cả khi trở thành nghệ sĩ vẫn không thay đổi. Trong phần tự giới thiệu bản thân của Idol Producer, anh chàng đã vừa chơi bóng rổ, vừa nhảy. Nhờ tình yêu bóng rổ, anh chàng được tham gia clip chúc mừng năm mới của giải NBA. Thậm chí ngay cả trong Thanh Xuân Có Bạn, anh chàng còn ngồi tám với thí sinh về sở thích của mình. Nhưng đối với anh, bóng rổ không quan trọng bằng âm nhạc. Anh chia sẻ: “Trước đây, tôi cũng rất thích chơi bóng rổ và mơ ước thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng sau này tôi nhận ra bóng rổ chỉ là sở thích thôi”.

TOUKA-CHAN