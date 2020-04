Sao Hàn 24H: Kang Daniel nhí nhảnh trượt ván, Sehun (EXO) xứng danh đẳng cấp quý ông

IU siêu đáng yêu trong hậu trường chụp ảnh và còn khoe khéo được vòng eo con kiến bé xíu. Mới đây, fandom IU-VN vừa khoe rằng sau gần một tháng kêu gọi, các fan của IU tại Việt Nam đã ủng hộ hơn 15 triệu đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để góp vào quỹ phòng chống COVID-19 và gửi hơn 9 triệu đồng tới quỹ hỗ trợ người dân ở miền Tây vượt qua hạn mặn của nữ ca sĩ Thủy Tiên.

Sehun (EXO) vừa có bộ ảnh tạp chí siêu lịch lãm. Trong buổi phỏng vấn, Sehun đã tiết lộ rằng nếu có một kỳ nghỉ dài thì anh chàng nhất định sẽ học tiếng Anh thật chăm chỉ. Bởi EXO ngày càng có nhiều hoạt động ở nước ngoài nên các thành viên rất cần sử dụng tiếng Anh trôi chảy. Trước đó, vì lịch trình quá bận rộn, việc học hành của Sehun liên tục bị gián đoạn.

Sooyoung khoe vẻ thư thái an nhàn sau khi phim truyền hình Tell Me What You Saw đóng máy. Tiếc rằng tác phẩm mới của Sooyoung không được thành công về mặt rating, lý do chính vì nội dung phim càng về sau càng đuối và kém kịch tính. Hiện giờ, khán giả chỉ mong Sooyoung và bạn trai lâu năm Jung Kyung Ho (đang gây sốt với vai bác sĩ Jun Wan trong Hospital Playlist) sớm kết hôn mà thôi.

Kang Daniel tung tăng đi trượt ván sau khi album thứ hai CYAN lập thành tích doanh thu cực ổn. Album tẩu tán được hơn 100 nghìn bản sau ngày đầu tiên và đến bây giờ đã bán được hơn 260 nghìn bản, giữ vị trí đẩu bảng trong số các idol phát hành sản phẩm solo từ đầu năm 2020 đến giờ.

Jang Won Young (IZ*ONE) siêu đáng yêu nhí nhảnh trong bộ ảnh cách ly tại nhà. Won Young tiết lộ rằng ước mơ năm 2020 của cô nàng chính là được cùng IZ*ONE thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới. Ngoài ra em út của IZ*ONE cũng rất mong sẽ có một bộ ảnh chụp theo concept mùa Hè với hình ảnh nằm trên phao bơi rực rỡ và ăn dưa hấu.

Kim Dami đã có sinh nhật tuyệt nhất trong đời dù không thể tiệc tùng đông vui vì vướng dịch COVID-19. Sau phim Itaewon Class, lượng fan của Kim Dami tăng vọt nên cô nàng nhận được vô số quà tặng và lời chúc mừng ấm áp từ người hâm mộ.

