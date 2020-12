Thấy “chị đại” Mariah Carey trồi dậy trên đỉnh Billboard là hiểu, Giáng sinh gần lắm rồi!

Quảng cáo

Những năm gần đây, cứ mỗi dịp Giáng sinh ùa về, Mariah Carey lại "hồi sinh" như "nữ hoàng mùa lễ hội". Bản hit 26 tuổi này (All I Want For Christmas Is You được phát hành năm 1994) mặc nhiên đã trở thành một "cực phẩm" không thể thiếu của người yêu âm nhạc toàn thế giới khi Giáng sinh gõ cửa.

Tuy nhiên, năm 2020 đánh dấu lần đầu tiên All I Want For Christmas Is You chiếm hạng Quán quân BXH hai bờ đại dương trong cùng một tuần: No.1 Billboard Hot 100 và No.1 UK Singles Chart. Nếu như tại BXH Billboard, Mariah Carey đã có tới 19 No.1 thì tại nước Anh, diva đình đám này đến nay mới chỉ có 3 No.1, hai trong số đó là ca khúc cover (Without You và Against All Odds - hát cùng Westlife). Khỏi phải nói, bản thân Mariah cũng như các "lambs" (tên gọi các fan của cô) hạnh phúc đến nhường nào.

Đáng tiếc là Oh Santa! - ca khúc mới phát hành của nữ diva kết hợp cùng Jennifer Hudson và "con gái yêu" Ariana Grande do phát hành độc quyền qua Apple TV+ nên bị Spotify "ghẻ lạnh" khiến lượt stream thấp thảm hại, chỉ đạt được hạng 76 tuần này, thấp hơn nhiều so với dự đoán.

"Ngai vàng" Billboard tuần này đã mang về hàng loạt kỉ lục mới cho Mariah Carey, trong đó bao gồm Nghệ sĩ có số tuần No.1 nhiều nhất lịch sử với tổng cộng 83 tuần.

Ảnh: Billboard

Nối gót All I Want For Christmas Is You trên BXH Hot 100 là loạt ca khúc Giáng sinh bất hủ khác, tiêu biểu như Jingle Bell Rock của Bobby Helms, It's The Most Wonderful Time Of The Year của Andy Williams hay Feliz Navidad của José Feliciano. Tất cả đã sẵn sàng cho một mùa Giáng sinh thật tưng bừng!

Mời bạn cùng chill với Hoa Học Trò.

Rainbw