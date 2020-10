“The Album” và “Lovesick Girls” của BLACKPINK sau 24h: “Bom tấn” chưa xứng tầm như kỳ vọng

Debut vào năm 2016 nhưng phải đến tận bây giờ, tức sau 4 năm ra mắt, BLACKPINK mới có full album đầu tiên trong sự nghiệp. Chính vì thế, dù full album The Album chỉ có 8 bài hát (khá ít so với một full album thông thường), trong đó có đến 2 bài đã được ra mắt trước là How You Like That và Ice Cream nhưng trước giờ “G”, các Blink trên toàn cầu vẫn rất vui mừng và hào hứng. Tất cả đều kỳ vọng BLACKPINK sẽ mang đến một màn comeback thật bùng nổ với những thành tích hoành tráng.

Đúng 11h trưa ngày 2/10 (theo giờ Việt Nam), màn tái xuất được fan toàn cầu chờ đón của BLACKPINK đã chính thức ra mắt. Nhóm mang đến phiên bản digital của The Album và MV ca khúc chủ đề Lovesick Girls - bài hát có sự tham gia sáng tác và viết lời của Jennie cùng Jisoo.

Như thường lệ, MV này cũng được YG áp dụng hình thức công chiếu và đã thành công thu hút hơn 1,7 triệu người xem cùng lúc. Với các nhóm nhạc nữ khác của K-Pop, đây là một thành tích rất tuyệt nhưng với BLACKPINK, thành tích này là chưa đủ để Lovesick Girls vượt qua MV gần đây nhất của nhóm là Ice Cream (ft. Selena Gomez) với 1,79 triệu người xem cùng lúc.

Không chỉ thành tích công chiếu mà lượt xem trên YouTube - vốn là thế mạnh của BLACKPINK cũng không được xuất sắc như kỳ vọng. Sau khi thành công thiết lập kỷ lục mới là MV của nghệ sĩ nữ K-Pop đạt 10 triệu view nhanh nhất, Lovesick Girls bắt đầu tăng view một cách ì ạch. Kết thúc 12h đầu tiên, MV chưa cán mốc 40 triệu view.

Đến 11h trưa ngày 3/10, thời điểm kết thúc 24h đầu tiên sau khi ra mắt, Lovesick Girls có số view hiển thị là 58,4 triệu view và 5,5 triệu like. Thành tích này thấp hơn Ice Cream (79,08 triệu view) - ca khúc từng không được đánh giá cao của nhóm và kém xa How You Like That (86,3 triệu view). Lovesick Girls lọt top trending tại 87 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi con số này với Ice Cream là 88.

YouTube đã vậy, tình hình của BLACKPINK trên địa hạt iTunes cũng không khả quan là bao. The Album đạt thành tích khá tốt trên BXH iTunes Album khi No.1 tại 62 quốc gia và vùng lãnh thổ, san bằng thành tích với album I Trust của (G)I-DLE. Đặc biệt, The Album có No.1 iTunes tại Mỹ và No.2 tại Anh.

Tuy nhiên, ở BXH iTunes Songs, Lovesick Girls lại khá khiêm tốn khi chỉ No.1 được tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng trong đó lại không có những thị trường âm nhạc lớn như Mỹ, Anh, Brazil, Canada,… Trên iTunes Songs Mỹ, thứ hạng của Lovesick Girls cũng rất khiêm tốn giữa rừng sao comeback cùng thời điểm.

BLACKPINK chưa thể No.1 iTunes Songs US trong 24h đầu tiên. (Ảnh chụp màn hình)

Tại quê nhà, thành tích của BLACKPINK may thay lại rất ổn. Kể từ khi MelOn cải tổ BXH, đưa vào sử dụng BXH MelOn 24Hits, BLACKPINK là nghệ sĩ đầu tiên có toàn bộ bài hát trong cùng 1 album đều lọt vào BXH này. Dẫu vậy, lượng ULs của Lovesick Girls sau 24h cũng khá khiêm tốn - 307,500 ULs.

Điểm sáng hiếm hoi là BLACKPINK đã trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên vượt qua 1 triệu bản pre-order.

Có thể thấy, so với tầm vóc của BLACKPINK, sau 24h đầu tiên "thả xích", những gì mà nhóm đạt được với full album đầu tay quả thật chưa được như kỳ vọng. Hy vọng trên quãng đường dài phía trước, BLACKPINK sẽ gặt hái được thêm những thành công mới.

Trina