Trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, những sao Hàn này đã làm nghề không liên quan

Song Hye Kyo từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp, cho đến khi bị chấn thương nên không thể lướt đi trên sân băng được nữa.

Thành viên Leo nhóm VIXX từng là chân sút xuất sắc trong đội tuyển bóng đá của trường học, có mặt trong đội tuyển bóng đá thiếu niên Hàn Quốc.

Nam diễn viên Ma Dong Seok từng là võ sĩ MMA nên bạn đừng thắc mắc vì sao anh ấy có cơ thể lực lưỡng đến thế nhé. Các cảnh chiến đấu với zombie trong phim Train to Busan đúng là “muỗi” so với Ma Dong Seok.

“Cô tiên quốc dân” UEE nhóm After school từng thi đấu môn bơi trong đại hội thể thao toàn Hàn Quốc. UEE chẳng ngại bơi thi với “ông chồng” Park Jae Hyung trong show We got married và thắng là cái chắc.

Cô nàng Gummi nhóm Crayon Pop từng làm việc trong một phòng khám chuyên khoa da liễu. Nên Gummi nắm chắc các kiến thức chăm sóc da vô cùng.

Trước khi được chọn làm thực tập sinh, Soyou nhóm Sistar từng có kinh nghiệm làm nhân viên lễ tân trong thẩm mỹ viện.

Song Joong Ki đã từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, từng ba lần tham gia giải vô địch quốc gia và cũng phải giải nghệ vì chấn thương. Vai diễn đầu tiên của anh trên màn ảnh, cũng là một chàng trai đam mê trượt băng trong Triples.

Sojin của Girl’s day thì đã làm nhân viên phục vụ ở nhiều nhà hàng khác nhau, để kiếm tiền trang trải các khóa học đào tạo thanh nhạc, diễn xuất.

Hoài Nam