Apple vô tình xác nhận sẽ không ra mắt iPhone 9 mà thay vào đó là iPhone SE (2020)

Kể từ cuối năm 2019, nhiều nguồn tin đáng tin cậy đã tiết lộ Apple đang phát triển một chiếc iPhone với màn hình 4,7 inch mới, đây là phiên bản kế nhiệm chiếc iPhone SE ra mắt năm 2016.

Các báo cáo trước đây cho biết Apple sẽ đặt tên chiếc iPhone này là iPhone 9 chứ không phải là iPhone SE 2. Tuy nhiên, trong một tiết lộ mới đây, Apple đã vô tình xác nhận rằng chiếc iPhone "giá rẻ" mới của hãng không phải là iPhone 9 mà là iPhone SE (2020).

(Ảnh: The Verge)

Cụ thể, tên gọi này được Apple vô tình tiết lộ trên website của hãng khi bày bán miếng dán màn hình của hãng Belkin. “Táo khuyết” đã liệt rằng miếng dán này phù hợp với 3 thiết bị bao gồm: iPhone SE/ iPhone 8/ iPhone 7.

Trong khi đó, chỉ có iPhone 8 và iPhone 7 mới có cùng kích thước màn hình 4,7 inch còn iPhone SE ra mắt năm 2016 chỉ có kích thước màn hình là 4 inch. Do đó, rất có thể Apple đang đề cập đến chiếc iPhone giá rẻ mới của hãng. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với các báo cáo trước đây, rằng iPhone 4,7 inch của Apple sẽ có thiết kế bên ngoài giống với iPhone 8.

iPhone SE (2020) sẽ có màn hình 4,7 inch với viền màn hình dày chứa nút Home tích hợp quét vân tay Touch ID. (Ảnh: Onleaks)

Bên cạnh miếng dán với kích thước 4,7 inch, miếng dán màn hình Belkin còn có một loại khác với kích thước lớn hơn, phù hợp với màn hình 5,5 inch của iPhone 7 Plus và 8 Plus, nhưng lại không có sự xuất hiện của iPhone SE Plus. Từ đó, có thể suy đoán rằng, sẽ không có một chiếc iPhone SE Plus (hay iPhone 9 Plus) như những tin đồn trước đây.

Theo những nguồn tin rò rỉ trước đó, iPhone SE (2020) sẽ có màn hình 4,7 inch với viền màn hình dày chứa nút Home tích hợp quét vân tay Touch ID. Sản phẩm cũng đi kèm con chip A13 Bionic như iPhone 11 để thu hút người dùng các thiết bị cũ như iPhone 6, 7 hoặc 8, lên đời thiết bị mà không nhất thiết phải chi quá nhiều tiền cho các dòng sản phẩm cao cấp.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng cho biết, iPhone SE mới sẽ có dung lượng RAM 4GB, bộ nhớ trong 64 GB hoặc 128 GB. Máy có thể có các phiên bản màu xám, bạc và đỏ cùng giá khởi điểm 399 USD. Với mức giá thấp hơn cả iPhone 8 hiện nay (499 USD), iPhone SE 2020 sẽ trở thành chiếc iPhone có giá rẻ nhất từ trước đến nay của Apple khi ra mắt.

Duy Huỳnh