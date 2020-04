Hướng dẫn cách tạo ảnh phong cách Phục Hưng, “hot trend” làm mưa làm gió trên Facebook

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 thì việc ở nhà, hạn chế ra đường là điều cần thiết. Thế nhưng, với những người đam mê sống ảo, đây quả là điều chẳng mấy dễ dàng. Hiểu được nhu cầu “sống ảo” của dân tình trong mùa dịch, một chuyên viên lập trình web người Nhật Bản có tên là Sato, hay còn được biết đến với biệt danh AI Gahuku, đã tạo nên một công cụ cho phép người dùng có thể chỉnh sửa những bức ảnh của mình thành một bức tranh thời kỳ Phục Hưng tuyệt đẹp, nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.

Nam chính Itaewon Class – Park Seo Joon trông vẫn "ngố" trong phong cách Phục Hưng.

Lisa (BlackPink) nhìn có vẻ hơi ma mị khi chuyển sang phong cách Phục Hưng đang gây bão.

Sau khi sử dụng, nhiều người đã phải thốt lên kinh ngạc và không ngừng trầm trồ khi nhìn thấy kết quả trả về, như thể chúng được vẽ nên bởi những danh họa huyền thoại một thời.

Cũng chính vì thế mà, ứng dụng của AI Gahaku ngay lập tức đã tạo nên trào lưu mới trên mạng xã hội. Nhiều người đang tỏ ra vô cùng thích thú với việc những bức ảnh “sống ảo” đơn thuần của mình giờ đây đã trở thành tranh vẽ thời Phục Hưng vô cùng độc đáo và lạ mắt này.

Có những bức chân dung trông giống như tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao về cả chi tiết, bố cục và thần thái khuôn mặt. (Ảnh: BoredPanda)

Nhưng cũng có những bức ảnh cho ra kết quả cực kỳ hài hước như bức ảnh này! (Ảnh: BoredPanda)

Hướng dẫn chế ảnh thành tranh vẽ Phục Hưng độc đáo với AI Gahaku

Bước 1: Truy cập đến trang (https://ai-art.tokyo/en/#/). Tiếp đến, chọn “try it Now” và chọn “Select from the libraby”.

Tải ảnh từ thư viện thiết bị của bạn lên công cụ AI Gahaku.

Tiếp đến, chọn 1 bức ảnh trong thư viện ảnh trên thiết bị của bạn. Bạn cần chọn ảnh chân dung và chụp chính diện để có kết quả tốt nhất. Ảnh này sau khi được tải lên server của AI Gahaku sẽ được tự động xoá để bảo mật dữ liệu người dùng. Bức ảnh cũng sẽ bị cắt so với ảnh gốc.

Bức ảnh đã được tải lên sẽ trông như thế này.

Bước 2: Tiếp đến, công cụ AI Gahaku sẽ cho bạn chọn các hiệu ứng tranh vẽ phong phú.

Khi bạn chọn một hiệu ứng bất kỳ, sau vài giây, AI Gahaku sẽ tạo nên 1 bức tranh phong cách cổ điển dựa trên ảnh mà bạn đã đăng tải. Với kết quả này, bạn có thể chọn trường phái tranh vẽ bất kỳ trong các tùy chọn bên dưới.

Bước 3: Bức ảnh của bạn giờ đây đã biến thành tác phẩm hội họa thực thụ. Bạn có thể đổi tên ảnh và chia sẻ ngay trên Twitter. Hoặc bạn cũng có thể chọn lưu ảnh về máy bằng và đăng tải lên Facebook, Instagram,… (Lưu ý: Kích thước ảnh khá nhỏ và chỉ hỗ trợ định dạng PNG)

Duy Huỳnh