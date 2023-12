Hiện trường nơi tài tử Lee Sun Kyun qua đời: Dấu vết chỉ ra nguyên nhân bi kịch

HHT - Lee Sun Kyun được xác nhận đã qua đời sau khi được phát hiện ngạt thở trong một chiếc ô tô. Cảnh sát đã ngay lập tức có mặt và phong tỏa hiện trường. Truyền thông Hàn cũng tập trung đông đúc để theo dõi sự việc.

Ngày 27/12, công chúng bàng hoàng khi nghe tin tài tử Lee Sun Kyun qua đời. Anh được phát hiện trong một chiếc ô đậu tại công viên Wanryong, quận Jongno, Seoul (Hàn Quốc). Cảnh sát hiện đã phong tỏa khu vực quanh ô tô.

Thông tin từ cảnh sát công bố với truyền thông Hàn cho biết Lee Sun Kyun được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh vào khoảng 10h30 sáng 27/12 và được đưa tới bệnh viện để điều trị nhưng không kịp cứu chữa. Nguyên nhân tử vong nghi ngờ là do tự sát do phát hiện có dấu vết của than tại ghế phụ xe.

Cảnh sát được điều động tới hiện trường sau khi nhận tin trình báo của vợ anh - nữ diễn viên Jeon Hye Jin. Cô cho biết chồng mình đã mất tích cùng xe riêng sau khi để lại bức thư giống như di chúc tại nhà.

Lee Sun Kyun qua đời chỉ sau vài ngày, kể từ khi anh tới buổi thẩm vấn thứ ba vào Chủ nhật vừa qua vì thuộc diện nghi ngờ sử dụng ma túy bất hợp pháp. "Ảnh đế" quá cố khẳng định mình vô tội và yêu cầu được kiểm tra bằng máy nói dối, cho biết nữ quản lý kia đã lừa dối anh sử dụng chất cấm.

Tài tử Ký Sinh Trùng lần đầu tiếp nhận lệnh triệu tập và điều tra vì bê bối chất cấm vào tháng 10 năm nay. Anh bị cáo buộc sử dụng ma túy nhiều lần. Ngoài ra, Lee Sun Kyun còn vướng vào tin đồn ngoại tình với quản lý quán bar - người bị nghi đã cung cấp ma túy cho nam diễn viên.

Sau khi truyền thông đưa tin về sự ra đi của Lee Sun Kyun, HODU&U Entertainment - công ty quản lý của anh đã đưa ra thông báo chính thức. HODU&U cho biết tang lễ của cố diễn viên sẽ được tổ chức lặng lẽ với sự hiện diện của gia đình tang quyến và đồng nghiệp. Hiện nhiều hoạt động, chương trình của giới giải trí Hàn đã hoãn lịch phát sóng để thể hiện sự tôn trọng, tiếc thương sự rời đi của Lee Sun Kyun.