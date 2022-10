“High School Musical” chuyện giờ mới kể: Zac Efron mặc một chiếc áo tận ba phần phim

HHT - Lên sóng lần đầu tiên vào năm 2006, cho đến nay “High School Musical” vẫn luôn là thương hiệu nhạc kịch trung học được yêu thích. Đây là một số "bật mí" thú vị về bộ phim rất xinh và nhạc rất hay này!

Lần đầu tiên chơi bóng rổ của Troy

Lần đầu tiên nhân vật nam chính Troy (Zac Efron) chơi bóng rổ không phải ở trường East High - nơi cậu là một siêu sao bóng rổ, mà là ở khu nghỉ mát trượt tuyết cùng bố mẹ. Người xem có thể thấy Troy và bố mình đang chơi bóng trong một căn phòng như là phòng tập múa.

Đây dường như là một cách thông minh để High School Musical báo trước cho khán giả về sở thích mới của Troy khi cậu trở lại trường sau kỳ nghỉ - hát và nhảy múa. Và sau đó là cách cậu chứng minh cậu có thể làm tốt cả hai việc tưởng chừng không liên quan: Chơi bóng rổ và biểu diễn.

Tuyết giả nhưng lãng mạn là thật

Sau khi hát cùng nhau ca khúc Start of Something New, Troy và Gabriella (Vanessa Hudgens) đã cùng nhau đi dạo bên ngoài, khi đó trời đang đổ đầy tuyết. Nhưng người xem có thể nhận ra đó là tuyết giả bởi khi bông tuyết rơi trên tóc Gabriella, nó không hề tan chảy. Giống như nhiều phim khác, High School Musical đã sử dụng tuyết giả để ghi hình nhưng hiệu ứng lãng mạn khi lên phim vẫn đạt 100 điểm.

Chad đeo tận ba chiếc đồng hồ

Trong suốt bộ phim High School Musical, Chad hầu như luôn đeo tận ba chiếc đồng hồ trên cánh tay trái của mình. Đây là ý tưởng của riêng nam diễn viên Corbin Bleu - người đảm nhận vai Chad. Anh muốn tự chọn phụ kiện cho nhân vật của mình và khiến Chad trông thú vị.

Ngoài đồng hồ, Corbin Bleu còn chọn cho Chad nhiều chiếc áo phông có những khẩu hiệu ấn tượng và vui nhộn do chính anh tự nghĩ ra.

Zac Efron không biết hát

Sự thật là Zac Efron đã không thực sự hát các đoạn hát của Troy trong High School Musical phần 1, mà đó là giọng của Drew Seeley. Tuy nhiên, sang phần 2 và phần 3 của phim, Zac Efron đã thực sự cất tiếng hát.

Troy mặc một chiếc áo suốt ba phần phim

Nhân vật Troy có mặc một chiếc áo trắng - đỏ và nhiều người xem tinh ý nhận ra rằng chiếc áo này xuất hiện trong cả ba phần phim High School Musical. Trong phần 1, Troy mặc nó trong phân cảnh hát ca bài Stick To The Status Quo. Phần 2, Troy mặc khi hát You Are The Music In Me. Và phần 3, chiếc áo này xuất hiện trong một cảnh Troy ở trong phòng ngủ.

Sharpay và những bộ cánh màu hồng

Trong High School Musical, nhân vật Sharpay nổi bần bật vì thường mặc trang phục có màu hồng sáng. Tuy nhiên, ở cuối phim, trong phân cảnh hát We All In This Together, Sharpay mặc trang phục màu trắng để hòa nhập cùng bạn bè của mình.

Sharpay Evans thuận tay trái

Giống như nữ diễn viên Ashley Tisdale, nhân vật Sharpay do cô đóng cũng thuận tay trái. Điều này được thể hiện rõ trong một cảnh quay khi Sharpay ký tên lên một chiếc poster.

Chad “giả trân” khi khẳng định không nhảy

Trong High School Musical, Chad khẳng định mình không nhảy, nhưng người xem đã thấy Chad nhảy… rất nhiều lần. Trước khi ca khúc song ca I Don’t Dance diễn ra, Chad đã nhảy rất điêu luyện trong nhiều ca khúc khác như We All In This Together, What Time Is It, Work This Out…

Điều thú vị hơn là sau High School Musical, sự nghiệp của nam diễn viên Corbin Bleu cũng tỏa sáng bởi kỹ năng nhảy múa, đặc biệt là trên sân khấu nhạc kịch Broadway.

Sharpay và chú cún cưng sành điệu

Sharpay Evans luôn chú trọng trang phục của mình và cho cả chú cún cưng tên Boi. Nếu tinh ý, người xem sẽ nhận thấy Sharpay thường phối hợp để trang phục của Boi “đồng điệu” với chủ nhân. Chú cún cưng thường được mặc đồ màu hồng, hay như Sharpay đeo vương miện thì Boi cũng có một chiếc mini để đeo.

Chiếc vòng cổ chữ “T” của Gabriella

Trong High School Musical 2, Troy đã tặng cho Gabriella một chiếc vòng cổ có chữ “T” (trong tên “Troy”). Nhưng đến ca khúc Gotta Go My Own Way, khi cả hai chia tay nhau, Gabriella đã không còn đeo chiếc vòng cổ này nữa. Dù không có cảnh Gabriella tháo vòng cổ, người xem vẫn thấy có cảnh Troy giữ chiếc vòng cổ khi cô rời đi.

Sau đó, khi Gabriella trở lại để hát Everyday, cô đã đeo lại chiếc vòng cổ. Dựa vào biểu cảm ngạc nhiên của Troy vì anh không ngờ cô sẽ xuất hiện, người xem tin rằng từ lúc chia tay đến lúc đó cả hai đã không gặp lại nhau. Điều khó hiểu là nếu vậy, chiếc vòng cổ đã trở về với Gabriella bằng cách nào?

Miley Cyrus xuất hiện trong tíc tắc

Trong High School Musical 2, cảnh cuối phim kết thúc với bài hát All For One sôi động bên hồ bơi đông đúc hơn 60 người. Với rất nhiều nhân vật cùng hát và nhảy, thật khó để phát hiện ra Miley Cyrus trong đám đông, nhưng ngôi sao của Hannah Montana đã có ở đó.

Nhiều fan đã bầu chọn cameo - khách mời đặc biệt mà họ muốn xuất hiện trong High School Musical là Miley Cyrus. Và Disney đã để cô xuất hiện khoảng 3 giây.