Sự kiện Burberry tại Thái Lan: "Tổng tài" Quang Hùng MasterD - Bright đọ sắc

HHTO - Khoảnh khắc ca sĩ Văn Mai Hương, Quang Hùng MasterD chung khung hình cùng nam thần Thái Lan - Bright Vachirawit tại sự kiện của thương hiệu Burberry ở Bangkok thu hút lượng thảo luận cao.

Thương hiệu Burberry biến khách sạn The Standard tại Bangkok thành “ốc đảo mùa Hè” đậm chất Anh quốc để giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2026. Sự kiện trở thành tâm điểm truyền thông khi quy tụ dàn sao Thái, Hàn, Việt đình đám.

Không phô trương hay chạy theo xu hướng gây sốc, dàn khách mời năm nay đồng loạt lựa chọn những thiết kế mang tinh thần đặc trưng của Burberry: Thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Bright Vachirawit là ngôi sao hút thảo luận lớn nhất dàn khách mời. Nam diễn viên tham dự sự kiện với vai trò là đại sứ toàn cầu của nhà mốt. Công thức trang phục dù đơn giản nhưng hiệu quả giúp Bright khoe lợi thế hình thể và thần thái. Chất liệu da bóng nhẹ tạo chiều sâu cho tổng thể, trong khi phom quần rộng mang lại cảm giác hiện đại.

Dàn mỹ nam xứ sở chùa Vàng Joong Archen, Santa Pongsapak, Mean Nichkhun... đổ bộ sự kiện của thương hiệu Burberry tại Bangkok.

Hwasa phối váy trench coat cùng bốt da đen cổ ngắn và chiếc túi họa tiết House Check biểu tượng. Kiểu tóc mái thưa hơi rối cùng lớp trang điểm tông nude giúp nữ ca sĩ Hàn Quốc giữ được vẻ đẹp phóng khoáng.

Cặp đôi Woochan - Bailey Sok từ ALLDAY PROJECT chọn trang phục đồng điệu, tạo điểm nhấn với họa tiết kẻ caro đặc trưng trên túi xách, cổ áo.

Quang Hùng MasterD gây thương nhớ với diện mạo bảnh bao tại sự kiện. Nam ca sĩ chọn áo polo trắng phối chi tiết Burberry Check ở phần cổ áo. Thiết kế được kết hợp cùng quần da đen và thắt lưng khóa kim loại ánh vàng. Set đồ được khen ngợi khi vừa mang nét lịch lãm vừa thời thượng.

Tại sự kiện, Quang Hùng MasterD có khoảnh khắc gấp đôi visual với Bright Vachirawit - mỹ nam Vườn Sao Băng bản Thái Lan. Người hâm mộ Việt bất ngờ khi thấy hai sao nam tương tác thân thiết bằng tiếng Thái.

Văn Mai Hương là KOL thân quen với nhà mốt trong nhiều năm. Ngôi sao phim Thỏ Ơi!! duy trì phong độ thời trang ấn tượng từ tạo hình sân bay, tiệc tối độc quyền tới sự kiện chính thức.

Mỹ nhân V-Biz nổi bật giữa dàn sao nhờ khí chất trưởng thành, sang trọng. Bộ cánh cô chọn gợi nhớ phong cách đồng quê đặc trưng của nước Anh, một trong những nguồn cảm hứng xuyên suốt lịch sử thương hiệu.

Văn Mai Hương chung khung hình cùng hai sao nam Thái Lan - Bright Vachirawit, Off Jumpol.