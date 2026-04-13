Ngoài Hoa hậu Hương Giang, Việt Nam có thêm một người đẹp dự thi MGI All Stars

HHTO - Một người đẹp nữa của Việt Nam đã chính thức đăng ký tham gia MGI All Stars mùa đầu tiên. Như vậy, Việt Nam sẽ có tới 2 đại diện tham gia cuộc thi này.

Cộng đồng fan sắc đẹp Việt xôn xao với thông tin người đẹp chuyển giới Đỗ Nhật Hà đăng ký tham gia Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên.

Đỗ Nhật Hà đăng quang cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2018. Cô gây ấn tượng với hình ảnh thanh lịch, hiện đại và hành trình chuyển giới đầy nghị lực.

Sau đó, Nhật Hà đại diện Việt Nam tại Miss International Queen 2019 và lọt Top 6. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí, cô còn được xem là một gương mặt truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT nhờ sự tự tin và câu chuyện vượt qua định kiến.

MGI All Stars là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế đặc biệt được tổ chức bởi Miss Grand International, quy tụ các hoa hậu từng tham gia ở nhiều đấu trường trong nước và quốc tế. Đây được xem là format mới của MGI, tập trung vào các thí sinh “kỳ cựu” (All Stars).

Nhan sắc dịu dàng của Đỗ Nhật Hà.

Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 18/5 đến 30/5, với đêm Chung kết dự kiến vào ngày 30/5/2026 tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Như vậy ngoài Hoa hậu Hương Giang, Việt Nam có thêm một đại diện là Đỗ Nhật Hà, cả hai đều là người đẹp chuyển giới có tiếng trong giới showbiz Việt.

Hiện tại, đã có khoảng gần 40 thí sinh chính thức có mặt tại cuộc thi MGI All Stars, trong đó Philippines và Trung Quốc là hai nước có số lượng thí sinh đông đảo nhất, mỗi nước có tới 5 đại diện, tiếp theo là Thái Lan và Cộng hoà Dominican, mỗi nước có 3 đại diện, Việt Nam có 2 đại diện.