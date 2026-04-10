Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Đây là lý do fan đặt cược Hoa hậu Bảo Ngọc sẽ thắng giải Top Model tại Miss World

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa chia sẻ lại một bộ ảnh thời trang đã thực hiện trước đây, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Dù không phải bộ ảnh mới, loạt hình vẫn gây ấn tượng nhờ phong cách high-fashion sắc sảo.

Trong bộ ảnh, Hoa hậu Bảo Ngọc thể hiện khả năng tạo dáng đa dạng, biểu cảm cuốn hút cùng phong thái tự tin. Những khung hình được thực hiện theo tinh thần thời trang cao cấp, tôn lên chiều cao nổi bật và vóc dáng thanh thoát của cô. Việc đăng tải lại bộ ảnh cũng được xem như cách để Bảo Ngọc giới thiệu thêm về khả năng “bắn ảnh” high-fashion - một thế mạnh của cô bên cạnh các hoạt động mang danh hoa hậu.

Bảo Ngọc thường được truyền thông gọi là “Hoa hậu cao nhất Việt Nam” nhờ chiều cao khoảng 1m85. Ngay từ khi còn là sinh viên, cô đã gây chú ý nhờ phong thái tự tin, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt và thành tích học tập nổi bật tại Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, nơi cô theo học ngành Quản trị kinh doanh.

Bảo Ngọc bắt đầu được công chúng biết đến khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt vào Top 22 chung cuộc. Dù chưa đạt thứ hạng cao, cuộc thi này đã mở ra cơ hội để cô tiếp tục thử sức ở các sân chơi sắc đẹp lớn hơn. Năm 2022, cô tham gia Miss World Vietnam 2022 và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1 nhờ vẻ đẹp hiện đại.

Cùng năm đó, Bảo Ngọc đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập. Với phong thái tự tin, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp nổi bật, cô đã đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành người Việt Nam đầu tiên giành vương miện của cuộc thi này. Chiến thắng của cô được xem là một cột mốc đáng nhớ đối với nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Sau khi đăng quang, Bảo Ngọc tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội và môi trường, đặc biệt là các dự án trồng rừng, bảo vệ thiên nhiên và truyền cảm hứng cho giới trẻ. Với hình ảnh một hoa hậu trẻ trung, học thức và có trách nhiệm với cộng đồng, cô ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ công chúng.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã nhận danh hiệu Miss World Vietnam 2024 và chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss World lần thứ 73. Cuộc thi năm nay được tổ chức tại Việt Nam, như vậy Bảo Ngọc sẽ là đại diện Việt Nam đầu tiên tại Miss World được "thi đấu" ngay trên sân nhà. Với nhan sắc và học vấn xuất sắc, fan sắc đẹp hi vọng cô sẽ mang lại thành tích cao.

#Lê Nguyễn Bảo Ngọc #Hoa hậu Thế giới Việt Nam #Miss World Vietnam #Hoa hậu Bảo Ngọc #sắc đẹp Việt #Miss World Vietnam 2024

