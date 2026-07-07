Hội đồng Anh: Học bổng tiếng Anh toàn phần, tổng giá trị 320 triệu đồng cho học sinh Việt Nam

Hội đồng Anh chính thức khởi động chương trình Học bổng British Council Study Award 2026 dành cho học sinh từ 6 đến 17 tuổi đang sinh sống tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với tổng giá trị học bổng lên đến 320 triệu đồng.

Đây là năm thứ hai chương trình được diễn ra, với mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường học tập quốc tế, góp phần phát triển năng lực tiếng Anh và nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập cho học sinh Việt Nam.

Trung tâm Giảng dạy của Hội đồng Anh sẽ trao 10 suất học bổng British Council Study Award 2026 với tổng giá trị lên tới 320 triệu đồng cho học sinh từ bậc Tiểu học đến THPT đang sinh sống tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh. Mỗi suất học bổng bao gồm 76 giờ học tiếng Anh tại các trung tâm giảng dạy của Hội đồng Anh trên cả nước.

Học bổng Study Award đề cao sự phù hợp và động lực cá nhân của học sinh, thay vì đánh giá dựa trên thành tích học tập cao hay trình độ tiếng Anh của ứng viên. Thông qua học bổng này, Hội đồng Anh mong muốn mở rộng cơ hội tiếp cận các khóa học tiếng Anh theo chuẩn quốc tế cho những học sinh tiềm năng, có đam mê học tập và câu chuyện cá nhân truyền cảm hứng. Bên cạnh hỗ trợ về mặt tài chính, học bổng này còn là một phần trong cam kết dài hạn của tổ chức trong việc đồng hành cùng Chính Phủ Việt Nam từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Từ ngày 28/6 đến 12/7/2026, học sinh có thể nộp hồ sơ học bổng trực tuyến kèm một bài luận cá nhân tối đa 300 từ (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh), chia sẻ động lực học tập và lý do ứng tuyển. Các ứng viên được lựa chọn qua vòng hồ sơ sẽ tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp với cùng Hội đồng Giám khảo vào ngày 26/07/2026.

Các học sinh nhận học bổng British Council Study Award 2026 sẽ được học tập hoàn toàn miễn phí tại Hội đồng Anh trong môi trường học tập chuẩn quốc tế; qua đó sẽ phát triển các kỹ năng cần thiết của công dân toàn cầu như giao tiếp, hợp tác và tư duy phản biện. Đồng thời, các em cũng sẽ đồng hành cùng Hội đồng Anh trong vai trò “Đại sứ” nhí, lan tỏa niềm yêu thích tiếng Anh tới cộng đồng. Học bổng cũng là dấu ấn nổi bật trong hồ sơ học tập, mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho các em trong tương lai.

Bà Gemma Thompson, Giám đốc Học thuật các chương trình tiếng Anh tại Hội đồng Anh, cho biết: “Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội phát triển hết tiềm năng của mình, bất kể hoàn cảnh xuất phát. Thông qua British Council Study Award 2026, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng những học sinh có động lực học tập mạnh mẽ và khát vọng vươn lên, giúp các em tiếp cận môi trường học tiếng Anh chất lượng quốc tế để tự tin mở rộng cánh cửa cho tương lai.”

Bé Lê Tuệ Nhiên (thứ 3 từ trái sang) - Quán quân nhỏ nhất của Học bổng Study Award 2025. Ảnh: Hội đồng Anh

Chương trình Học bổng British Council Study Award năm 2025 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực với hơn 400 hồ sơ đăng ký, 9 suất học bổng toàn phần được trao và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ học sinh cùng các bậc phụ huynh.

Đỗ Trần Tùng Lâm – học sinh trường Trung học Phổ thông Trí Đức, TP. HCM, một trong các quán quân học bổng mùa I chia sẻ: “Đây là cơ hội để em chứng minh và truyền cảm hứng rằng với sự nỗ lực và cơ hội công bằng, ai cũng có thể trở nên xuất sắc.”

Với mạng lưới hoạt động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, Hội đồng Anh không ngừng triển khai các sáng kiến giáo dục thiết thực nhằm hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên phát triển tối đa tiềm năng của bản thân.

​Phụ huynh và học sinh quan tâm học bổng British Council Study Award 2026 có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.