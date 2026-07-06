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Thầy giáo bị giữ khẩn cấp vụ điểm thi cao bất thường là cựu học sinh Chuyên Tuyên Quang

Linh Lê

HHTO - Nguyễn Hà Duy - giáo viên Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, từng được biết đến là gương mặt trẻ có thành tích học tập và giảng dạy nổi bật. Tuy nhiên, tối 5/7, người này đã bị cơ quan công an giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Từng là học sinh tiêu biểu của tỉnh

Tối 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả môn Toán bất thường của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trước khi vướng vào vụ việc đang được điều tra, Nguyễn Hà Duy được biết đến là một trong những giáo viên trẻ có thành tích học tập và giảng dạy nổi bật của địa phương.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phường Minh Xuân (Tuyên Quang), Nguyễn Hà Duy sinh ra trong một gia đình có truyền thống nhà giáo. Ngay từ nhỏ, Duy đã bộc lộ năng khiếu học tập, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên.

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Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Trang TTĐT phường Minh Xuân)

Trong những năm học phổ thông, Duy liên tục đạt nhiều giải thưởng như Giải Nhì học sinh Giỏi toàn diện cấp tỉnh từ năm lớp 5, giải Ba Toán Tuổi thơ cấp tỉnh, giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Tin học lớp 9 khi mới học lớp 8 và giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh lớp 9.

Lên bậc THPT, Duy theo học lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Tại đây, nam sinh tiếp tục ghi dấu ấn với giải Ba kỳ thi HOMC do Hội Toán học Hà Nội tổ chức, Huy chương Đồng và Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương, đồng thời hai năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi Quốc gia môn Toán.

Tốt nghiệp loại giỏi, sớm trở thành giáo viên trường chuyên

Nhờ thành tích học tập xuất sắc, Nguyễn Hà Duy được tuyển thẳng vào lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp loại Giỏi, năm 2020, Duy trở về công tác tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trong quá trình giảng dạy, Nguyễn Hà Duy được giao phụ trách đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Toán của nhà trường. Theo thông tin từ địa phương, trong 3 năm liên tiếp, đội tuyển do thầy Duy hướng dẫn đều có học sinh đạt giải Quốc gia, trong đó có thí sinh giành giải Nhì.

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Nguyễn Hà Duy nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025. (Ảnh: Trang TTĐT phường Minh Xuân)

Năm học 2024-2025, Nguyễn Hà Duy cũng được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Bị giữ khẩn cấp để điều tra vụ việc liên quan điểm thi tốt nghiệp THPT

Tối 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để phục vụ công tác điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

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Tối 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Động thái này diễn ra sau khi dư luận xôn xao trước phổ điểm bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, đặc biệt là kết quả môn Toán với số lượng điểm 10 rất cao.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm rõ.

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Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Thầy giáo #Tuyên Quang #điểm thi cao bất thường #Công an tỉnh Tuyên Quang #kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 #thầy giáo Tuyên Quang

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