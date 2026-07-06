Rút kinh nghiệm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Teen 2K9 cần “bỏ túi” những gì?

HHTO - Trong khi các sĩ tử 2K8 đang tất bật điều chỉnh nguyện vọng thì với các "hậu bối" 2K9, đây lại là thời điểm thích hợp để xuất phát sớm, nắm chắc cơ hội cầm trong tay tấm vé vào ngôi trường mơ ước cho kỳ tuyển sinh đại học vào năm sau.

Càng nhiều phương án, càng nhiều cơ hội

Bức tranh tuyển sinh đại học năm nay cho thấy việc trúng tuyển không còn phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất. Khi càng nhiều trường đại học ưu tiên phương thức sử dụng đồng thời nhiều tiêu chí/điểm đánh giá của nhiều kỳ thi để tính ra một điểm xét tuyển duy nhất, thay vì chỉ dựa vào điểm của một kỳ thi.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến chia sẻ tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp trực tuyến năm 2026 "Chọn chuẩn trường, đi chuẩn đường". Ảnh: BTC cung cấp

Chính vì thế, xây dựng chiến lược chuẩn bị nhiều phương án dự phòng cũng trở thành lợi thế giúp sĩ tử gia tăng cơ hội bước vào ngành học và trường đại học mơ ước. Theo thạc sĩ Cù Xuân Tiến (Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, trường đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG-HCM), học sinh nên xây dựng chiến lược xét tuyển theo hướng đa dạng hóa cơ hội. Thay vì chỉ tập trung vào một phương thức, các bạn nên chủ động chuẩn bị đồng thời nhiều lựa chọn để tăng khả năng trúng tuyển.

"Đối với học sinh 2K9, 2K10, tôi khuyên các bạn nên tham gia cả kỳ thi đánh giá năng lực và kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời tận dụng kết quả học bạ nếu có lợi thế. Với các kỳ thi đánh giá riêng của các trường đại học, bạn cũng nên thi nhiều đợt nếu có điều kiện để cải thiện điểm số." - Thạc sĩ Cù Xuân Tiến bật mí với các thế hệ sĩ tử tương lai.

Năm 2026 có đến hơn 172.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực (VACT) đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chứng chỉ ngoại ngữ cũng đang trở thành điểm cộng đáng giá trong hồ sơ xét tuyển. Tại nhiều trường đại học, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế không chỉ giúp quy đổi điểm hoặc miễn học phần ngoại ngữ khi bạn chính thức trở thành tân sinh viên mà còn được cộng điểm xét tuyển theo quy định riêng của từng trường.

Ôn Ngữ Văn thế nào với những đề thi dạng “Steve Jobs Việt Nam”?

Hằng năm, đề thi Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn trở thành tâm điểm được nhiều teen quan tâm. Đặc biệt, mùa thi tốt nghiệp THPT 2026 "lên thẳng xu hướng" khi đề thi Ngữ Văn viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội khi vừa “mở” ở ngữ liệu ra đề thi nhưng lại chi tiết ở đáp án theo cách chấm rubric (bảng mô tả tiêu chí chấm điểm) mới. Điều này cho thấy xu hướng đề Ngữ Văn đòi hỏi các sĩ tử không chỉ có vốn đọc, vốn từ vựng phong phú mà còn phải hiểu được nghĩa ẩn dụ của đề thi.

Với những ngữ liệu mới, chưa từng được nghe giảng, cũng chưa từng được tham khảo ở bất kỳ đâu, việc đọc hiểu, nắm được nội dung và hình thức của văn bản sẽ không hề dễ dàng. Điều này yêu cầu sĩ tử phải có năng lực đọc hiểu văn bản và rèn luyện năng lực ấy không ngừng nghỉ thì mới có thể tự mình đọc và hiểu được tinh thần văn bản.

Thạc sĩ Hồ Tấn Nguyên Minh khuyến khích các thế hệ sĩ tử tương lai chủ động mở rộng nguồn tư liệu sách, không nên chỉ ỷ lại vào kiến thức, bài giảng từ thầy, cô. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với HHTO, Thạc sĩ Hồ Tấn Nguyên Minh (Tổ trưởng tổ Ngữ Văn, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Đắk Lắk) có quan điểm: “Nếu bạn chỉ quen với việc nghe thầy cô giảng hoặc đọc những bài làm mẫu trong sách tham khảo, thuộc lòng rồi chép lại thì sẽ không thể nào xử lý được những đề thi với ngữ liệu mới. Đây là một thách thức không hề nhỏ, đòi hỏi mỗi học sinh phải nỗ lực rèn luyện không ngừng, tự hình thành cho mình kỹ năng, năng lực làm bài thì mới có thể xử lý được đề thi.”

Để có thể "công phá" đề thi với xu hướng ra đề mở, Thạc sĩ Hồ Tấn Nguyên Minh đặc biệt nhấn mạnh với teen việc học Ngữ Văn không nên dừng lại ở phạm vi sách giáo khoa hay bài giảng trên lớp. Thay vào đó, bạn cũng cần chủ động xây dựng nền tảng kiến thức một cách hệ thống bằng cách đọc thêm nhiều tài liệu, đối chiếu giữa các nguồn để hiểu sâu bản chất vấn đề.

Đề thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: TPO

Song song với đó, việc thường xuyên luyện các dạng đề sử dụng ngữ liệu mới sẽ giúp rèn tư duy đọc hiểu, hình thành phương pháp trả lời phù hợp thay vì phụ thuộc vào đáp án có sẵn. Ở phần viết, thầy cũng khuyến khích các sĩ tử tương lai mở rộng thói quen đọc sách, theo dõi các vấn đề của đời sống và tích lũy trải nghiệm cá nhân. Đây sẽ là "vốn" quan trọng giúp bài nghị luận của bạn có lập luận thuyết phục, góc nhìn đa chiều và có chiều sâu hơn.