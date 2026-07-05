Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 26 với số điểm ấn tượng

HHTO - Phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu xuất sắc qua các vòng thi đã giúp Đức Minh (trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội) giành số điểm ấn tượng - 290 điểm. Trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 3 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của bốn nhà leo núi: Nguyễn Đức Minh (trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội); Lê Minh Đức (trường THPT Ngô Quyền); Lê Thị Bảo Châu (trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa); Huỳnh Lê Ngọc My (trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đà Nẵng).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động, không khí tại trường quay diễn ra vô cùng sôi nổi. Sau phần thi khởi động chung và riêng, Đức Minh tạm thời dẫn đầu với 80 điểm, Ngọc My có 70 điểm, Minh Đức có 55 điểm và Bảo Châu đạt 20 điểm.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, sau khi ba gợi ý ở hàng ngang được gợi mở, Đức Minh đã bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa. Câu trả lời chính xác đã giúp Minh củng cố ngôi vị dẫn đầu với 140 điểm. Ngọc My có 90 điểm, Minh Đức có 75 điểm và Bảo Châu đạt 40 điểm.

Từ khóa 3 chữ cái "AQI"

Phần thi Tăng tốc, sau loạt câu hỏi, điểm số của các thí sinh được gia tăng đáng kể. Đức Minh vẫn đang dẫn đầu đoàn leo núi với 270 điểm, cách biệt khá lớn với các thí sinh còn lại. Theo sát là Ngọc My sở hữu 210 điểm, Minh Đức đạt 85 điểm, Bảo Châu có 60 điểm.

Phần thi Về đích, Đức Minh lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên cả Châu và Minh đều không ai có điểm. Nam sinh vẫn chưa ghi thêm điểm ở câu hỏi tiếp theo. Đáp án đúng ở câu hỏi thứ 3 giúp Minh có thêm 20 điểm, hoàn thành màn về đích với 290 điểm.

Đức Minh trong phần về đích

Ngọc My lựa chọn 3 câu 20 điểm. My có 20 điểm sau câu hỏi đầu tiên, nữ sinh không ghi thêm điểm ở câu thứ hai. Với đáp án chính xác trong câu hỏi cuối My giành thêm được 20 điểm. Nữ sinh hoàn thành phần thi với 250 điểm.

Ngọc My có màn về đích khá trọn vẹn

Minh Đức lựa chọn câu hỏi 20-30-30 điểm. Bảo Châu giành 20 điểm từ tay Đức trong câu hỏi đầu tiên. Nam sinh có 30 điểm ở câu hỏi thứ hai, ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ ba không giúp Đức ghi thêm điểm. Minh Đức về đích với 65 điểm.

Minh Đức trong phần thi về đích

Bảo Châu lựa chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Trong câu hỏi đầu tiên, cả Châu và Đức không giành được điểm. Dù đã rất cố gắng nhưng nữ sinh không ghi thêm được điểm ở hai câu hỏi cuối cùng. Châu có 55 điểm sau phần về đích.

Bảo Châu khá lúng túng và lo lắng ở các câu hỏi về đích

Kết quả chung cuộc, với phong độ ổn định và phần thi đấu xuất sắc, Đức Minh (trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội) đã trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 290 điểm. Về nhì là Ngọc My (trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đà Nẵng) đạt 250 điểm. Minh Đức (trường THPT Ngô Quyền) và Bảo Châu (trường THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa) cùng đạt 55 điểm sau các vòng thi.