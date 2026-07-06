ĐH Sư phạm Hà Nội: Bảng quy đổi điểm Đánh giá năng lực sang điểm thi tốt nghiệp

HHTO - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố các tham số kỹ thuật phục vụ quy đổi điểm xét tuyển đại học năm 2026. Thông tin này giúp thí sinh tra cứu điểm quy đổi giữa các phương thức xét tuyển, đảm bảo nguyên tắc công bằng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Công bố tham số quy đổi của hai phương thức xét tuyển

Mới đây, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành Thông báo số 896/TB-ĐHSPHN về các tham số kỹ thuật để quy đổi điểm xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2026.

Theo đó, việc xây dựng các tham số được thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cùng những nguyên tắc quy đổi đã công bố trước đó. Sau quá trình chạy dữ liệu, trường đã xác định các tham số chính thức để áp dụng trong tuyển sinh năm nay.

Đối với Phương thức xét tuyển 2, áp dụng cho nhóm thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội, trường công bố các tham số quy đổi từ điểm học vấn nền và điểm khuyến khích (nếu có).

Trong đó, điểm khuyến khích được chia thành hai nhóm với mức tối đa 0,5 điểm mỗi nhóm. Những thí sinh không thuộc diện được cộng điểm sẽ được tính bằng 0. Nhà trường cũng công bố bảng tra cứu kết quả quy đổi tại một số mốc điểm học vấn nền, giúp thí sinh dễ dàng đối chiếu trước khi đăng ký nguyện vọng.

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Quy đổi hơn 100 tổ hợp sử dụng kết quả kỳ thi SPT 2026

Đối với Phương thức xét tuyển 3, dành cho thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi SPT 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố danh mục 110 tổ hợp quy đổi.

Các mốc quy đổi chính từ điểm tổ hợp kỳ thi SPT 2026 sang điểm tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT được thể hiện chi tiết trong các phụ lục kèm theo thông báo.

Giữa các mốc quy đổi chính còn có nhiều mốc trung gian được phần mềm tự động tính toán để tạo thành đường quy đổi liên tục, thay vì chỉ nối các điểm bằng đoạn thẳng. Cách làm này nhằm phản ánh sát hơn tương quan giữa các phương thức xét tuyển.

Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực tại ĐH Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: HNUE Youth Media)

Thí sinh được tra cứu điểm quy đổi trực tuyến

Toàn bộ điểm quy đổi của từng tổ hợp xét tuyển sẽ được phần mềm tính toán tự động và công bố theo hai hình thức. Thứ nhất, dữ liệu sẽ được cập nhật lên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Thứ hai, mỗi thí sinh có thể tra cứu kết quả quy đổi của riêng mình trên cổng tra cứu trực tuyến của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo đúng thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.

Việc công bố đầy đủ các tham số kỹ thuật và bảng quy đổi được đánh giá là bước quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong quá trình quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển, đồng thời giúp thí sinh chủ động tính toán cơ hội trúng tuyển trước khi đăng ký nguyện vọng.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, các trường đại học phải công khai phương pháp và tham số quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển, qua đó bảo đảm quyền lợi của thí sinh khi đăng ký nhiều phương thức khác nhau. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên công bố đầy đủ bộ tham số kỹ thuật phục vụ việc quy đổi này.