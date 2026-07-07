Hôm nay bắt đầu tiết Tiểu Thử: Vì sao thời tiết bị coi là "độc", nên lưu ý gì?

HHTO - Hôm nay (7/7) bắt đầu tiết Tiểu Thử. Vì sao con người từ ngày xưa hay nói đây là tiết khí có thời tiết "độc"? Thực tế, thời tiết Hà Nội những ngày tới sẽ ra sao và cần lưu ý gì?

Tóm tắt nhanh: · Tiết Tiểu Thử 2026 bắt đầu vào ngày 7/7, được coi là khoảng thời gian nóng ẩm, oi ả. · "Thời tiết độc" là cách gọi dân gian, phản ánh kiểu thời tiết không dễ chịu, lại dễ ẩm mốc, khiến cơ thể con người hay mệt mỏi. · Hà Nội trong vài ngày tới cũng có xu hướng nóng ẩm xen mưa rải rác.

Bước vào tiết Tiểu Thử, "nóng nhẹ" nhưng là nóng oi

Hôm nay, 7/7, là ngày bắt đầu tiết Tiểu Thử năm 2026. Dù tên gọi có nghĩa là "nóng nhẹ", Tiểu Thử lại được xem là mở đầu cho khoảng thời gian nóng nhất mùa Hè, mặc dù mức độ “nóng mạnh” (Đại Thử) chưa đến, theo trang CCTV.

Vì sao Tiểu Thử được coi là khi thời tiết “độc”?

Đến bây giờ, người lớn tuổi như các bậc ông bà vẫn hay nói rằng tiết Tiểu Thử và Đại Thử là khi thời tiết rất "độc".

Thực tế, đây không phải khái niệm khoa học mà phản ánh cảm nhận của con người từ ngày xưa về kiểu thời tiết vừa nóng vừa ẩm, oi bức, thỉnh thoảng lại có dông bão, khiến cơ thể dễ mệt mỏi, quần áo dễ ẩm mốc.

Tiết Tiểu Thử được coi là mở đầu khoảng thời gian nóng oi của mùa Hè. Ảnh: TPO.

Theo một số trang về văn hóa dân gian, trong tiết Tiểu Thử, trời thường nóng, có mưa ngắt quãng, nhưng những cơn mưa này thường không làm mát mà còn làm tăng ẩm, khiến cảm giác oi bức rõ rệt hơn.

Ở Trung Quốc có một câu nói từ xa xưa là: "Tiểu Thử đến trước, Đại Thử theo sau; trước thì hấp, sau mới đun sôi" để thể hiện cái nóng ẩm trong tiết Tiểu Thử rồi nóng mạnh ở tiết Đại Thử.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới thế nào?

Diễn biến thời tiết Hà Nội sắp tới cũng phần nào giống đặc trưng của tiết Tiểu Thử. Hôm nay, nhiệt độ tăng so với hôm qua, dù nhiệt độ không khí có thể chưa chạm ngưỡng nắng nóng (35oC) nhưng nhiệt độ cảm nhận ngoài trời vào buổi chiều có thể lên tới khoảng 40oC.

Sang ngày mai, nhiệt độ giảm nhẹ và Hà Nội bắt đầu có mưa rải rác ít nhất trong 5 - 7 ngày, chủ yếu là mưa nhỏ, ngắt quãng, xảy ra trên phạm vi hẹp, tập trung vào chiều tối và đêm.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 8/7. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Những việc nên làm trong tiết Tiểu Thử

Với kiểu thời tiết nóng ẩm xen mưa, người dân nên mang theo đồ che mưa khi ra ngoài vì mưa có thể đến bất chợt. Những lúc có nắng, nên tranh thủ phơi quần áo để hạn chế ẩm mốc.

Ngoài ra, trong dân gian còn có lời khuyên nên ăn uống đồ thanh mát (không phải đồ lạnh) trong tiết Tiểu Thử và Đại Thử, như hạt sen, đậu xanh, đậu đen, dưa hấu... Đây thực ra cũng là những món rất phù hợp trong mùa Hè, giúp cơ thể dễ chịu, nhẹ nhõm hơn.