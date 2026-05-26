Loạt ảnh Yaya - Nadech trong hôn lễ ở Na Uy, lời thề ngọt hơn "bản tấu hề" Khon Kaen

Sam
HHTO - Nếu "bản tuyên thệ" của Nadech tại lễ cưới ở Khon Kaen (Thái Lan) vừa ngọt ngào vừa "cười đau bụng", thì trích đoạn vow (lời thề) ở hôn lễ Na Uy của anh và Yaya lại đầy đường mật, lãng mạn.

Sau 4 ngày kể từ khi hôn lễ ở Oslo (Na Uy) diễn ra, Nadech Kugimiya - Yaya Urassaya tung loạt ảnh after party vừa táo bạo vừa lãng mạn. Điều fan tò mò là bữa tiệc này "cháy cỡ nào" mà không có một bức ảnh hay clip nào rò rỉ, trong khi tiệc cưới được khách mời tung ra rất nhanh. Người hâm mộ đoán, chắc hẳn cặp đôi và người thân, bạn bè đã có thời gian tận hưởng hết cỡ đến nỗi không rảnh tay để "quay source".

Yaya xinh đẹp trong thiết kế cổ điển hở ngực, với điểm nhấn là cổ và cầu vai. Phần viền ren được thêu tinh tế. Đây cũng là thiết kế riêng nhà mốt Louis Vuitton dành cho nàng đại sứ. Chú rể Nadech khiến dân tình "hết hồn" khi buông lơi nút áo khoe cơ ngực quyến rũ và loạt khoảnh khắc tình tứ cưng chiều "vịu ơ".

Trước đó, thước phim tường thuật nhanh lễ cưới ở Na Uy của Nadech - Yaya cũng khiến dân mạng xao xuyến. Toàn cảnh lễ đường bố trí như hình cánh bướm được tiết lộ, sự náo nhiệt của cặp đôi cùng dàn phù dâu - phù rể. "Gieo thương nhớ" nhất là đoạn trích lời thề (đoạn vow) trong hôn lễ của Nadech - Yaya.

Giọng của Nadech mở đầu video: "Mình biết nhau 17 năm. Rồi 15 năm qua, anh luôn nói "Anh yêu em" và anh biết rằng, anh sẽ không bao giờ mệt mỏi khi nói những lời này". Yaya đáp lại: "Viết những dòng này khó hơn em tưởng, em không biết diễn tả thế nào tình yêu em dành cho anh. Yêu dấu của em, em đã yêu anh suốt nửa đời mình và em sẽ yêu anh cho đến ngày giã từ nhân thế".

Nếu bản tuyên thệ "xin dâu" trong lễ cưới Khon Kaen của Nadech khiến dân tình "cười đau bụng" vì độ thực tế và hài hước, thì đoạn vow trên của cặp đôi "chứa hàm lượng đường" cao.

Dân mạng xuýt xoa từng lời đẹp như thoại phim. Dù đã "ăn cưới" qua những lần Nadech - Yaya "kết hôn" trên màn ảnh nhưng cảm giác được thực sự chứng kiến họ thành đôi, tổ chức đám cưới ngoài đời thật là hạnh phúc khó tả với người hâm mộ.

Nadech - Yaya sẽ còn một hôn lễ nữa sẽ diễn ra trong nửa cuối năm 2026, được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan).

