Hôn nhân của Lee Seung Gi - Lee Da In không được ủng hộ: Đời tư nhà gái nhiều bê bối

HHT - Việc bố mẹ của Lee Da In vướng vào nhiều bê bối kinh doanh là nguyên nhân lớn nhất khiến công chúng xứ Hàn không hài lòng khi Lee Seung Gi và nữ diễn viên kết hôn. Theo cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho, gia đình của Seung Gi cũng từng phản đối hôn nhân của 2 người.

Ngày 7/2, Lee Seung Gi thông báo sẽ tổ chức hôn lễ với nữ diễn viên Lee Da In vào ngày 7/4 năm nay. Cặp đôi bị khui tin hẹn hò vào tháng 5/2021. Thời điểm này, hàng loạt người hâm mộ của Seung Gi phản đối mối quan hệ tình cảm của hai người.

Fan của Lee Seung Gi thậm chí còn thuê một chiếc xe chạy biển phản đối thần tượng hẹn hò, chạy quanh khu dân cư mà Lee Seung Gi ở. Nhiều cư dân mạng cũng không vui mừng với quyết định kết hôn cùng Lee Da In của Seung Gi. Theo YouTuber/ cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho, ban đầu gia đình của nam diễn viên phản đối hôn nhân này vì tin hẹn hò của cả hai đã làm dấy lên những tranh cãi lớn.

Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn mới nhất, mẹ của Lee Seung Gi đã dành sự ủng hộ và lời khen ngợi cho con dâu: "Con bé xinh đẹp và người luôn nhiệt tình. Tôi hạnh phúc khi thấy Da In ở bên và tiếp thêm sức mạnh cho Seung Gi. Tôi đã có một cô con dâu tuyệt vời".

Sở dĩ chuyện tình của Lee Seung Gi và Lee Da In bị công chúng phản đối vì gia đình của nữ diễn viên vướng vào nhiều bê bối chấn động.

Mẹ của Lee Da In là nữ diễn viên Kyeon Mi Ri, chị gái cũng là diễn viên Lee Yoo Bi. Năm 2009, Kyeon Mi Ri vướng vào lùm xùm về thao túng giá cổ phiếu gây chấn động K-Biz.

Cha dượng của Lee Da In là Lee Hong Heon từng bị bắt vì thao túng giá cổ phiếu năm 2009 và 2018. Ông được cho là đã sử dụng tên và địa vị của vợ để tuyển dụng các nhà đầu tư cho công ty. Sau khi có được các nhà đầu tư, Lee Hong Heon đã thổi phồng giá cổ phiếu, tạo ra một khoản lợi nhuận khổng lồ.

Theo trang Yonhap News, Lee Hong Heon đã kiếm được 2,3 tỷ KRW (khoảng 48 tỷ đồng) lợi nhuận từ kế hoạch thao túng cổ phiếu. Sau khi vướng vào các cáo buộc, Kyeon Mi Ri và chồng đã chuyển tài sản sang cho 2 cô con gái đứng tên (là Lee Da In và Lee Yoo Bi). Điều này khiến dân mạng tức giận vì cho rằng Lee Da In và Lee Yoo Bi đã sống dư dả trên số tiền mà bố mẹ lừa đảo.

Bố ruột của Lee Da In là nam diễn viên Im Young Gyu cũng từng vướng vào nhiều bê bối trong đời tư, phải ngồi tù trong 2 tháng và chịu quản chế 2 năm vì say rượu và đánh nhau với khách hàng trong quán.

Đối lập với gia đình phức tạp của Lee Da In, Lee Seung Gi lại có hình ảnh trong sạch. Điều này trở thành lý do công chúng thấy anh và Lee Da In không nên về chung một nhà. Mới đây, Lee Seung Gi còn vướng vào tranh chấp bị công ty chủ quản là HOOK Ent "quỵt lương". Một số cư dân mạng cho rằng trường hợp của nam diễn viên quá trớ trêu: "Cậu ấy là nạn nhân của lừa đảo, giờ lại kết hôn với con gái của kẻ lừa đảo".

Giữa những ý kiến trái chiều, cũng có không ít người hâm mộ tôn trọng quyết định của 2 diễn viên và dành lời chúc phúc cho cả hai. "Là một người nổi tiếng, bản thân Lee Seung Gi có lẽ cũng đã trải qua rất nhiều điều nhưng có vẻ như anh ấy đã vượt qua vì có người yêu bên cạnh. Thay vì chỉ trích anh ấy vì cuộc hôn nhân này, với tư cách là một người hâm mộ, tôi sẽ mừng cho anh ấy", một Knet bình luận.

Ngoài ra, ngay sau khi có tin Lee Seung Gi và Lee Da In kết hôn. Tin đồn cặp đôi "cưới chạy bầu" bất ngờ lan truyền. Tuy nhiên trả lời OSEN News, đại diện của Lee Seung Gi đã phủ nhận tin đồn này.