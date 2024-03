Hot Search: Knet soi ra dòng thời gian hẹn hò của Han So Hee - Ryu Jun Yeol

HHT - Knet cho rằng Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã hẹn hò vào thời điểm nam diễn viên xác nhận chia tay với Hyeri. Phía thành viên Girl's Day tiếp tục có động thái mới sau bức ảnh Story đáng ngờ. Công ty Han So Hee cũng đưa ra phản hồi nhằm chấm dứt mọi đồn đoán.

Ngay sau khi tin hẹn hò của Han So Hee và Ryu Jun Yeol nổ ra, dân mạng Hàn - Trung đã đào thêm các bằng chứng khẳng định hai người thực sự đang yêu nhau. Các mốc thời gian cũng được dân mạng chỉ ra cho rằng Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã hẹn hò vào thời điểm nam diễn viên mới xác nhận chia tay với Hyeri.

Ngày 13/11/2023, Ryu Jun Yeol và Lee Hyeri xác nhận đã chia tay, kết thúc chuyện tình 7 năm. Thời điểm đường ai nấy đi cụ thể không được công bố.

Cư dân mạng "đào" lại ảnh Instagram và phát hiện ngày 15/11/2023, Han So Hee đã tới triển lãm của Ryu Jun Yeol.

Ngày 8/1/2024, Han So Hee đăng hình Spongebob Squarepants với 2 màu xanh lá cây và hồng - màu sắc yêu thích của Ryu Jun Yeol.

Ngày 14/3/2024, có người phát hiện Han So Hee và Ryu Jun Yeol có hành động thân thiết ở bể bơi khách sạn tại Hawaii.

Ngày 15/3, truyền thông Hàn đưa tin trả lời của hai công ty về tin hẹn hò.

Giữa tin đồn hẹn hò mới của bạn trai cũ, Hyeri đang du lịch tại Thái Lan đăng một Story Instagram với chú thích: "Thú vị thật". Bài đăng lập tức lọt chủ đề bàn luận nóng trên mạng xã hội cũng như các diễn đàn.

Khoảng 1 tiếng sau, fan phát hiện Hyeri hủy theo dõi Ryu Jun Yeol trên Instagram. Trước đó, dù đã xác nhận chia tay nhưng cô vẫn follow tài khoản của nam diễn viên. Động thái của Hyeri khiến nhiều người nghi ngờ có uẩn khúc trong chuyện tình 7 năm của cô và Ryu Jun Yeol.

Không để đồn đoán đi xa, công ty quản lý của Han So Hee vừa phản hồi tờ Edaily của Hàn rằng: "Cô ấy không hẹn hò với nam diễn viên Ryu Jun Yeol. Cô ấy đi du lịch Hawaii với những người bạn thân". Công ty tiếp tục mong công chúng thông cảm vì không thể chia sẻ thêm do đây là cuộc sống riêng của nghệ sĩ. Người hâm mộ của 3 ngôi sao hi vọng cư dân mạng ngưng đưa ra những đồn đoán bất lợi liên quan tới đời tư của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri. Ngoài ra, fan cũng đang trông đợi vào màn hợp tác của Han So Hee và Ryu Jun Yeol trong dự án phim Delusion.