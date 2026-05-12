Nữ thạc sĩ ĐH Thanh Hoa ngỡ ngàng khi bị xếp vào nhóm trí tuệ trung bình thấp

HHTO - Đang khởi nghiệp dự án AI và sở hữu tấm bằng danh giá từ Đại học Thanh Hoa, một nữ thạc sĩ 33 tuổi người Trung Quốc ngỡ ngàng vì nhận được kết quả thuộc nhóm "trung bình thấp" sau khi làm bài kiểm tra trí tuệ lâm sàng.

Mới đây, một nữ thạc sĩ Đại học Thanh Hoa chia sẻ bản thân chỉ đạt 25 điểm khi thực hiện trắc nghiệm suy luận Raven (Raven Test). Theo thang đo, phân vị 25 thuộc nhóm trí tuệ trung bình thấp, nằm ở ranh giới giữa việc có thể và không thể tự lo liệu.

Bài trắc nghiệm đạt điểm 25 của nữ thạc sĩ. - Ảnh: Weibo.

Bài kiểm tra được thực hiện vào tháng đầu tiên cô nhập học thạc sĩ năm 2022. Do gặp triệu chứng chóng mặt không rõ nguyên nhân bệnh lý, cô được chuyển sang khoa Tâm thần để tầm soát. Kết quả bài kiểm tra khiến chính cô bất ngờ vì bản thân vốn xuất thân từ ban Tự nhiên, được đánh giá có tư duy logic tốt và hiện đang điều hành dự án khởi nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Sau khi thực hiện thêm các bước sàng lọc chuyên sâu, cô phát hiện mình mắc hội chứng tăng động giảm chú ý (ADHD) kết hợp rối loạn phổ tự kỷ (ASD) ở tuổi 33. Dù nhận điểm số trắc nghiệm không cao, thực tế cô cho biết mình chưa từng gặp khó khăn trong học tập hay công việc kinh doanh.

Một số ví dụ bài kiểm tra IQ. - Ảnh: Internet.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen Trung Quốc đưa ra nhiều góc nhìn về tính ứng dụng của các bài kiểm tra trí tuệ. Dưới phần bình luận, phần lớn ý kiến cho rằng kết quả thang đo tâm lý chỉ mang tính tham khảo tại một thời điểm, không dùng để chẩn đoán toàn diện. Một số người nhận định khả năng hành động và logic thực tế mới là yếu tố tạo nên thành công, thay vì điểm số bài kiểm tra. Nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm từng nhận điểm thấp bất thường khi thực hiện trắc nghiệm Raven ở quá khứ, nhưng kết quả đo lại sau đó vẫn hiển thị mức bình thường.