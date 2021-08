Huyền thoại điện ảnh Ed Asner qua đời, ngôi nhà bong bóng đã "vút bay" về trời

HHT - Nam diễn viên gạo cội Ed Asner - ông lão khó tính Carl Fredricksen trong bộ phim hoạt hình "Up" (Vút Bay) - đã cùng ngôi nhà bóng bay cất cánh cho "chuyến phiêu lưu" cuối cùng của mình...

Với thế hệ trẻ, Ed Asner được biết đến với vai trò người thổi hồn cho nhân vật ông lão khó tính Carl Fredricksen trong bộ phim hoạt hình Up (Vút bay) của hãng Pixar. Nhưng với những khán giả lớn tuổi, ông là một trong những “cây đa cây đề” có tiếng của làng truyền hình xứ sở cờ hoa từ nhiều thập kỷ trước.

Cùng với chiếc cà vạt yêu thích và chai rượu whisky luôn sẵn trên tay, nhân vật Lou Grant của Ed Asner đã chiếm lấy tình cảm vô số khán giả màn ảnh nhỏ thập niên 70 qua từng tập series sitcom nổi tiếng The Mary Tyler Moore Show. Thậm chí sau khi thương hiệu truyền hình này kết thúc, "Lou Grant" vẫn tiếp tục nhận được 5 mùa phim riêng cho chính mình.

Với vai diễn này, nam diễn viên gạo cội Ed Asner đã chiến thắng 7 cúp vàng trên tổng số 12 đề cử Emmys, góp phần không nhỏ trong việc đưa The Mary Tyler Moore Show trở thành "huyền thoại" của truyền hình Mỹ, có sức ảnh hưởng không nhỏ đến các show sitcom sau này, thậm chí là cả bộ phim siêu anh hùng WandaVision của Vũ trụ Điện ảnh Marvel hồi đầu năm nay.

Riêng về Up (Vút Bay), bộ phim luôn có một chỗ đứng nhất định trong trái tim khán giả đương đại, đặc biệt là với Gen Z. Có quá nhiều yếu tố để bộ phim này có sức sống mãnh liệt như thế, mà chắc chắn phải nhắc đến Carl Fredricksen - nhân vật chính mà nam diễn viên Ed Asner lồng tiếng. Từ tiếng thở dài man mác khi Carl ngồi thẫn thờ ngắm tấm ảnh của Ellie sau ngày bà mất hay muôn vàn cảm xúc cùng những người bạn đồng hành huyên náo ngoài ý muốn.

Up còn là một món quà tinh thần mang đến những thông điệp về tình bạn, tình thân, sự chia ly và là lời cổ vũ thực hiện những hoài bão tuổi trẻ trước khi quá muộn. Như chính Ellie đã nói cuối phim: “Thanks for the adventure. Now go have one of your own.” ("Cảm ơn anh về cuộc hành trình cùng nhau này. Giờ thì hãy đi tiếp cuộc hành trình của riêng anh đi nào.”) Carl đã tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, và nhận ra rằng những cảm xúc yêu thương sẽ mãi là điều chỉ lối ta.

Up cũng là bộ phim đầu tiên được đề cử Oscar cho hai hạng mục Phim xuất sắc nhất và Phim hoạt hình xuất sắc nhất, đồng thời cũng là phim hoạt hình đầu tiên tham dự Liên hoan phim Cannes.

Sau khi tin tức nam diễn viên qua đời ở tuổi 91 được công bố, rất nhiều người nổi tiếng đã đăng những lời tri ân chân thành nhất để bày tỏ sự tiếc thương của mình. Với những cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Ed Asner sẽ luôn được nhớ đến sau khi ông cất cánh ngôi nhà bóng bay cho cuộc phiêu lưu sau cuối của riêng mình.

Thảo Nguyên