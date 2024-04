I-LAND 2 tập 1: LE SSERAFIM bị "triệu hồi" trong bài đánh giá của thực tập sinh

HHT - Taylor Swift đã đánh úp người hâm mộ với bản mở rộng của album mới - The Tortured Poets Department: The Anthology.

HHT - Trưa ngày 19/4 (giờ Việt Nam), Taylor Swift chính thức cho lên kệ album phòng thu thứ 11 "The Tortured Poets Department" trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ sau loạt dự án tái thu âm các album cũ và đi tour.

HHT - Taylor Swift sắp đổ bộ với "cơn sóng thần" mang tên "The Tortured Poets Department" vào trưa mai 19/4. Để ủng hộ thần tượng, các Swifties tại Trung Quốc đã chi rất nhiều tiền để quảng bá cực kỳ hoành tráng cho lần trở lại này của nữ ca sĩ.

HHT - Cho đến bây giờ, netizen đã phát hiện ra rằng rating các phim truyền hình mà Kim Soo Hyun đóng tỷ lệ thuận với độ giàu có quyền lực của nhân vật anh thể hiện. Liệu "Queen of Tears" có phá bỏ được quy luật này?

HHT - Miệng từ chối nhưng trong lòng, Hong Hae In rất muốn đồng ý lời "cầu hôn lại" của Baek Hyun Woo. Tập 13 tới của "Queen of Tears" sẽ là tiếng cười bù cho nước mắt của khán giả ở phân cảnh trước. Hae In đâu chỉ đeo nhẫn mà còn dọn ra sống riêng cùng Hyun Woo.