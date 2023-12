Idol K-Pop "lụy" Việt Nam: Park Jihoon về tận 3 lần, Winter aespa nhớ đêm diễn ở Đà Nẵng

HHT - Năm nay, hàng loạt ngôi sao K-Pop lần lượt đổ bộ Việt Nam với concert hay tại các lễ hội âm nhạc. Không chỉ người hâm mộ, các idol cũng "lụy" sự nhiệt huyết của V-fan, thương nhớ đất nước hình chữ S.

Park Jihoon khiến các MAY (cộng đồng fan của Park Jihoon) mừng ra mặt khi chỉ trong năm 2023, anh đã tới Việt Nam 3 lần.

Lần đầu Park Jihoon tới Việt Nam là vào tháng 1/2023, sau khi đóng máy Weak Hero Class 1, anh cùng dàn diễn viên của bộ phim tới Nha Trang nghỉ dưỡng. Loạt khoảnh khắc đậm chất "rể Việt" được người hâm mộ chia sẻ tích cực, đặc biệt là hình ảnh đáng yêu của Jihoon trong chiếc mũ tai bèo.

Jihoon lại "bén duyên" với Việt Nam một lần nữa khi góp mặt trong lễ hội âm nhạc Wow K-Music được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 10. Nam idol đã "quậy đục nước" theo đúng nghĩa, ngay cả non-fan cũng ấn tượng trước hình ảnh Jihoon vừa biểu diễn vừa tương tác với khán giả.

Dù đã gần hết năm nhưng MAY vẫn tiếp tục nhận tin vui khi cuối tháng 11 vừa qua, fan đã gặp Jihoon tới Đà Nẵng du lịch cùng gia đình. Theo như thông tin được chia sẻ, một bạn fan may mắn làm trong nhà hàng mà Jihoon ghé tới, đã gửi cho nam idol một dòng ghi chú nhỏ xinh thể hiện tình cảm của mình. Jihoon cũng rất xúc động, cảm ơn bạn fan ấy nhiều lần. Vậy mới thấy MAY Việt được anh chàng cưng thế nào!

Ngoài Park Jihoon, giọng ca của aespa - Winter cũng dành nhiều tình cảm cho MY Việt Nam (tên gọi cộng đồng fan aespa). Mới đây, theo một fan đi fansign chia sẻ, khi Winter nhận được câu hỏi về địa điểm của những tour diễn yêu thích nhất, cô đã không ngần ngại trả lời là Mexico, Anh và Việt Nam.

Sự nồng nhiệt của fan Việt không chỉ được Winter ghi nhận mà thậm chí tất cả các thành viên aespa, hay dàn cast của chương trình Knowing Brothers ca ngợi. Jang Hoon và Kyung Hoon cũng hạ cánh trước đó, nhưng họ phát hiện đám đông người hâm mộ tập trung không phải dành cho mình, mà ấn tượng khi đó là fan đón aespa.

Đồng thời, Jang Hoon cũng nhắc tới bảng LED tại cổng nhập cảnh sân bay Đà Nẵng, khiến chị cả Karina nhanh nhẹn hưởng ứng. Chính cô nàng cũng rất vui khi thấy bảng LED, thậm chí không ngần ngại cầm điện thoại để ghi lại hình ảnh quá đỗi đáng yêu ấy.

aespa là một trong những ngôi sao biểu diễn ở Seen Festival, thời gian trình diễn ngắn nhưng đủ để các cô gái cảm nhận được sự cuồng nhiệt và yêu mến mà V-fan dành cho mình. aespa cũng "kịp" trải nghiệm "đặc sản" hô fanchant cả bài từ người hâm mộ. Trước khi khép lại màn trình diễn, Winter cũng chia sẻ rằng cô rất mong có thể gặp lại các fan tại Việt Nam trong thời gian tới, khiến các MY Việt tự hào và hạnh phúc.

Đến các idol cũng thương nhớ Việt Nam, mê fan Việt tới vậy, người hâm mộ ngỏ lời các công ty hãy sớm duyệt để các nam thần, mỹ nữ qua gặp lại người hâm mộ sớm đi thôi!