iPhone 13 lộ thiết kế, cấu hình và giá bán trước thời điểm ra mắt, có gì đáng mong đợi?

HHT - Mới đây, @TheAppleHub đã tiết lộ toàn bộ thiết kế, cấu hình và giá bán của iPhone 13 series. Vậy có điều gì để các iFan đáng mong đợi?

iPhone 13 và iPhone 13 mini

Về thiết kế, cả hai mẫu iPhone 13 và iPhone 13 mini không có quá nhiều thay đổi so với iPhone 12 và 12 mini. iPhone 13 có cụm camera xếp chéo và có phần tai thỏ nhỏ hơn so với iPhone 12.

Về cấu hình, iPhone 13 được dự đoán sẽ có màn hình OLED 6.1 inch. Máy được trang bị con chip Apple A15 cùng viên pin 3.095 mAh hỗ trợ sạc nhanh 25 W. Cụm camera của iPhone 13 có cải tiến về camera góc rộng, cùng nhiều tính năng như quay video chân dung, chụp thiên văn...

Ngoài ra, chiếc điện thoại được trang bị Face ID 2.0, hỗ trợ 5G. Máy sẽ có 3 lựa chọn bộ nhớ là 64 GB, 128 GB và 256 GB. Mức giá khởi điểm của máy là 799 USD (khoảng 18 triệu đồng).

iPhone 13 mini sẽ có màn hình OLED 5.4 inch và viên pin 2.406 mAh hỗ trợ sạc nhanh 25 W. Cấu hình của iPhone 13 mini tương đồng với iPhone 13 và máy sẽ có mức giá khởi điểm từ 699 USD (khoảng 15.9 triệu đồng).

iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max năm nay được Apple tập trung cải thiện phần cứng. Thiết kế của bộ đôi không có quá nhiều thay đổi so với tiền nhiệm, ngoại trừ phần tai thỏ được làm nhỏ hơn và cụm camera to hơn so với iPhone 12 Pro.

Về cấu hình, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max đều được trang bị màn hình OLED với kích thước lần lượt là 6.1 inch và 6.7 inch. Đặc biệt, màn hình máy hỗ trợ tần số quét lên tới 120 Hz và tính năng Always-On display. Cả hai đều sở hữu con chip Apple A15 mới nhất.

Camera của iPhone 13 Pro và 13 Pro Max có nhiều cải tiến như cảm biến ảnh lớn hơn, camera góc rộng được cải thiện, nhiều tính năng như quay video ProRes, quay video chân dung hay chế độ chụp thiên văn.

iPhone 13 Pro sẽ có viên pin 3.095 mAh còn iPhone 13 Pro Max có viên pin 4.352 mAh, và đều hỗ trợ sạc nhanh 25 W. Ngoài ra, máy sẽ có nhiều phiên bản bộ nhớ như 128 GB, 512 GB và lên tới 1 TB. Mức giá khởi điểm của iPhone 13 Pro là 999 USD (khoảng 22.7 triệu đồng) và của 13 Pro Max là 1.099 USD (khoảng 25 triệu đồng).

Dự kiến, cả 4 mẫu iPhone thuộc dòng iPhone 13 sẽ được mở bán vào ngày 24/9 tới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự đoán của TheAppleHub và hãy cùng đón chờ iPhone 13 series của năm chính thức được ra mắt nhé!

Sơn Trần (dịch)