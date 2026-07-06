iPhone 17 Pro Max màu Cosmic Orange sẽ bị "niêm phong" 250 năm: Chuyện gì xảy ra?

HHTO - Một chiếc iPhone 17 Pro Max màu Cosmic Orange vừa trở thành tâm điểm chú ý khi được đưa vào viên nang thời gian của Mỹ và sẽ không được mở cho đến năm 2276. Thiết bị được kỳ vọng trở thành "thông điệp công nghệ" gửi tới thế hệ sau.

Trở thành hiện vật trong viên nang thời gian của nước Mỹ

Nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập (1776-2026), Mỹ đã chôn một viên nang thời gian khổng lồ tại thành phố Philadelphia. Bên trong là hàng loạt hiện vật đại diện cho đời sống, văn hóa và công nghệ của nước Mỹ ở thời điểm hiện tại, với sự đóng góp từ 50 bang và 5 vùng lãnh thổ.

Trong số đó, một trong những hiện vật gây chú ý nhất là iPhone 17 Pro Max màu Cosmic Orange - phiên bản màu đặc trưng của dòng iPhone 17 Pro. Theo kế hoạch, viên nang sẽ được niêm phong trong 250 năm và chỉ được mở vào năm 2276, trong dịp kỷ niệm 500 năm Quốc khánh Mỹ.

Không chỉ là một chiếc điện thoại, thiết bị còn được lưu trữ một số "kỷ vật số" (digital artifacts) trong ứng dụng Ghi chú (Notes), nhằm giúp những người ở tương lai có thể hình dung về cuộc sống của con người vào năm 2026 nếu chiếc máy còn có thể truy cập được dữ liệu.

Liệu chiếc iPhone có còn hoạt động sau 250 năm?

Đây cũng là câu hỏi được nhiều người đặt ra ngay sau khi thông tin được công bố. Theo các chuyên gia, pin lithium-ion trên smartphone hiện nay thường chỉ có tuổi thọ tính bằng vài năm, thậm chí nếu không sử dụng cũng sẽ bị lão hóa theo thời gian. Sau 250 năm, gần như chắc chắn viên pin sẽ không còn khả năng hoạt động.

Thậm chí, ngay cả khi thay được pin mới, chiếc iPhone vẫn có thể không khởi động được do nhiều yếu tố khác như sự xuống cấp của bộ nhớ flash, linh kiện điện tử hoặc cơ chế kích hoạt thiết bị của Apple có thể không còn tồn tại sau hàng thế kỷ.

Điều đó đồng nghĩa giá trị của chiếc iPhone 17 Pro Max sau 250 năm sẽ thiên về mặt lịch sử hơn là giá trị sử dụng.

Biểu tượng của kỷ nguyên smartphone

Dù khả năng hoạt động sau 250 năm gần như không còn, việc lựa chọn iPhone 17 Pro Max làm hiện vật trong viên nang thời gian vẫn mang ý nghĩa biểu tượng.

Trong gần hai thập kỷ qua, iPhone đã trở thành một trong những sản phẩm công nghệ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, góp phần thay đổi cách con người giao tiếp, làm việc, học tập và giải trí.

Đối với những người mở viên nang vào năm 2276, chiếc iPhone 17 Pro Max có thể sẽ được nhìn nhận giống như cách con người ngày nay trân trọng máy đánh chữ, điện thoại quay số hay những chiếc máy tính đầu tiên - những dấu mốc đánh dấu một giai đoạn phát triển của công nghệ.

Việc một chiếc smartphone hiện đại được "ngủ yên" suốt 250 năm vì thế không chỉ là câu chuyện về một thiết bị điện tử, mà còn là nỗ lực lưu giữ dấu ấn của kỷ nguyên số cho các thế hệ trong tương lai.