"XO, Kitty" lấy bối cảnh Hàn Quốc nhưng netizen xứ Kim chi “không thèm xem”

HHTO - Có một nghịch lý là dù “XO, Kitty” lấy bối cảnh Hàn Quốc xinh đẹp, phim được đón nhận sôi nổi ở nhiều quốc gia khác, nhưng riêng ở Hàn Quốc bộ phim như thể không tồn tại.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mới đây, một chủ đề liên quan đến loạt phim XO, Kitty của Netflix đã thu hút sự chú ý của netizen Hàn Quốc trên diễn đàn Thequoo. Chủ đề nhắc đến việc loạt phim XO, Kitty được đón nhận khá sôi nổi ở nước ngoài, ở Việt Nam hiện phim đang đứng ở vị trí thứ 4 trong Top 10 series Netflix, nhưng ở Hàn Quốc bộ phim như thể không tồn tại.

XO, Kitty đứng thứ 4 Top 10 series Netflix Việt Nam.

Chuyện phim XO, Kitty theo chân nhân vật chính Kitty (Anna Cathcart) - cô con gái út của nhà Song Covey, em gái của Lara Jean từ To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy) - sang Hàn Quốc để theo đuổi mối tình đầu, cũng như khám phá ký ức thời thiếu nữ của mẹ cô ở đây. Trong những năm học ở trường quốc tế KISS ở Seoul, Kitty đã trải qua nhiều sự kiện, có cả thất tình lẫn hành trình khám phá giới tính của mình, tìm thấy những người họ hàng đã mất liên lạc từ lâu…

Điều nghịch lý của XO, Kitty là loạt phim lấy bối cảnh chính ở Hàn Quốc, được khán giả nhiều nơi trên thế giới tò mò và hứng thú tìm xem, thậm chí yêu thích; nhưng netizen xứ Kim chi lại rất thờ ơ. Đối với khán giả Hàn Quốc, dường như họ không biết trên đời này có một tựa phim là XO, Kitty tồn tại. Nói cách khác, khán giả Hàn Quốc "không thèm xem" XO, Kitty.

Lý giải cho điều này, một số netizen Hàn Quốc bình luận rằng nguyên do là vì nữ diễn viên chính Anna Cathcart không có ngoại hình đúng gu khán giả xứ Kim chi thích. Họ viết: “Vì nữ chính không được xinh lắm”, “Nữ diễn viên chính không phải kiểu diễn viên được ưa chuộng ở Hàn Quốc”...

Ngay cả nam diễn viên Lee Sang Heon (thủ vai Min Ho) cũng được cho là “không phải gu” của khán giả Hàn Quốc: “Nam chính và nữ chính không phải kiểu người mà khán giả Hàn Quốc thích, lý do đó! Chỉ cần nhìn poster phim thôi, nếu bạn nói với tôi rằng họ là diễn viên chính, tôi có thể hiểu tại sao phim lại không được chuộng ở Hàn”.

Bên cạnh đó, cũng có những bình luận nhắc đến nội dung của XO, Kitty lẫn diễn xuất của các diễn viên trong phim có phần “chuông xe đạp” - ám chỉ sự thiếu tự nhiên, sượng trân, có phần làm lố, mang đến sự gượng gạo... Các tình huống trong phim được cho là “làm quá”, thiếu tính thực tế đến mức khó chịu. Họ viết: “Tôi không thể chịu nổi cái sự ‘chuông-xe-đạp’ đó”, “Vì phim này quá kệch cỡm và sượng trân, khiến tôi thấy khó chịu, mà diễn xuất cũng chỉ ở mức trung bình thôi”...

Ngoài ra, vượt khỏi phạm vi diễn đàn Thequoo, trên MXH cũng có không ít những ý kiến, chủ đề về việc XO, Kitty “khoác áo” Hàn Quốc nhưng lại không có “tâm hồn” Hàn Quốc. Phim đưa khán giả tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Hàn như Hongdae, Myeongdong, Itaewon, Tháp Namsan, cung điện Gyeongbokgung, làng văn hóa Gamcheon ở Busan… nhưng chỉ như “cưỡi ngựa xem hoa”.

Khán giả Hàn Quốc nhận xét XO, Kitty không phản ánh đúng đời sống và tinh thần của người Hàn Quốc, đặc biệt là người trẻ. Họ chỉ ra rằng học sinh Hàn Quốc không hành xử như các nhân vật trong phim, các tình huống trong phim cũng khó xảy ra ở Hàn Quốc. Nói tóm lại, XO, Kitty chỉ là một phim teen Mỹ được quay cảnh ở Hàn Quốc mà thôi.

Tuy nhiên, cũng có một số khán giả dễ tính hơn, thưởng thức XO, Kitty đơn thuần là một bộ phim teen vui nhộn. Họ khen ngợi Hàn Quốc lên phim rất đẹp, các nhân vật và tình huống trong phim thì nhẹ nhàng và vui nhộn - dẫu chuyện tình cảm có hơi “bùng binh” rắc rối, nhưng phần nào cũng phản ánh đúng tâm trạng “sáng nắng chiều mưa” của lứa tuổi teen.

Các bình luận viết: “Phim khắc họa Hàn Quốc rất đẹp, nếu bạn thích không khí học đường thì mình khuyên là nên xem nhé!”, “Phim vui quá trời luôn! Xem đi cả nhà!”, “Hả? Có mùa 3 từ bao giờ vậy? Mình xem xong mùa 1 và mùa 2 rồi, vui lắm luôn!”, “Mình xem phim này một lèo”...

Mùa 3 là mùa phim mới nhất của XO, Kitty, vừa lên sóng Netflix vào ngày 2/4/2026. Mùa phim này theo chân Kitty trải qua năm học cuối ở trường quốc tế KISS. Chuyện tình cảm giữa Kitty và Min Ho sẽ phát triển đến đâu? Khi năm học này kết thúc, Kitty sẽ ở lại Seoul học đại học hay bay đến một phương trời mới? Không chỉ có Kitty, những người bạn của cô cũng phải tìm ra đáp án về tương lai của chính mình trong mùa phim này.

Toàn bộ 8 tập phim của XO, Kitty 3 đã phát sóng trên Netflix.