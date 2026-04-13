IU dẫn đầu bảng diễn viên hot, "Perfect Crown" - "Phantom Lawyer" kèn cựa căng

Rating Perfect Crown (Vương miện hoàn hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) mở màn với rating trung bình toàn quốc đạt 7,8% - cao thứ 3 trong lịch sử phim truyền hình phát sóng giờ vàng thứ Sáu - thứ Bảy của đài MBC (sau Chief Detective 1958 - 10,1% và Knight Flower - 7,9%). Rating Perfect Crown tập 2 tăng vọt, đạt 9,5%, hút người xem nhờ nội dung dễ xem, dễ hiểu, nịnh mắt.

Sự xuất hiện của Perfect Crown đã phá thế độc tôn ở vị trí dẫn đầu đường đua của Phantom Lawyer (Luật Sư Bóng Ma). Vì cùng lịch chiếu, hai tác phẩm này cạnh tranh trực tiếp. Perfect Crown chiến thắng áp đảo, trở thành chương trình có rating dẫn đầu khung giờ trên các kênh.

Rating Phantom Lawyer giảm mạnh so với 2 tuần trước nhưng vẫn ở mức ổn. Tỉ suất người xem tập 9 - 10 là 6,7% và 6,6%; trong khi tuần trước là 7,6% và 9,5% (với tập 7 - 8). Hai "con tướng" này sẽ còn kèn cựa nhau trong 3 tuần nữa. Liệu Phantom Lawyer có giật lại ngôi vương hay Perfect Crown sẽ bứt phá hơn để chính thức chạm mốc rating 2 chữ số?

Ở bảng xếp hạng phim được quan tâm nhất tuần 1 tháng 4, hạng nhất thuộc về Bloodhounds 2, theo sau lần lượt là Perfect Crown, Climax, Phantom Lawyer. Điều đáng chú ý là ở bảng diễn viên, 2 vị trí đầu bảng thuộc về IU - Byeon Woo Seok (Perfect Crown). Số liệu tổng kết vẫn chưa vào thời điểm "con cưng" đài MBC phát sóng. Theo đó, gần như chắc chắn Perfect Crown và bộ đôi chính sẽ nắm trọn hạng 1 ở tuần 2 tháng 4 (khi phim chiếu).

Bảng xếp hạng phim - diễn viên đang phát sóng được quan tâm nhất tuần 1 tháng 4/2026.

Nói về Climax (Cực Hạn), tác phẩm này vẫn đang nhận được phản hồi tốt ở quốc tế với nội dung đen tối và táo bạo. Tuy nhiên, điều này lại trở thành điểm yếu trên đường đua rating vì không khí quá nặng nề với một tác phẩm chiếu đầu tuần. Knet chỉ ra các tình tiết bạo lực, mặt tối của giới chính trị, giải trí... được dùng làm cú twist, nhồi nhét nhiều nhưng cốt truyện rời rạc, thiếu đi một trục chính dẫn đến khó nắm bắt. Rating tập 7 - 8 đạt 3,1% và 2,9% trước thêm 2 tập cuối.

Siren's Kiss kết thúc với tỉ suất người xem 4,5%. Mad Concrete Dreams đạt rating 3,1% ở tập 10. Bộ phim sẽ khép lại vào tuần này, con số dự đoán sẽ không quá vượt trội.