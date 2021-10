Jeongyeon (TWICE) tăng cân nhưng được Knet khen dễ thương, ví như Elsa phiên bản mũm mĩm

HHT - Sau thời gian tạm ngưng hoạt động kể từ tháng 8, Jeongyeon đã trở lại trong đợt quảng bá single tiếng Anh đầu tay của TWICE "The Feels". Dường như quá trình điều trị phải sử dụng thuốc khiến cơ thể Jeongyeon tích nước và trở nên mũm mĩm hơn. Mừng vì nữ idol đã tái xuất nhưng fan cũng không ngừng lo lắng cho sức khỏe của Jeongyeon.

Bức ảnh chụp màn hình Jeongyeon trong một video mới đây đang gây sốt mạng xã hội bởi những thay đổi lớn về ngoại hình. Jeongyeon xuất hiện tươi tắn, rạng rỡ và tăng cân nhiều hơn so với trước đây.

Jeongyeon trước đây vốn có thân hình mảnh mai nhất nhì TWICE. Chính vì vậy, thay đổi ngoại hình lần này của cô nàng khiến không ít netizen bất ngờ. Tuy nhiên, với ONCE (fandom của TWICE) lại ngược lại. Người hâm mộ suy đoán sự thay đổi cân nặng đột ngột của Jeongyeon là do tác dụng phụ của thuốc.

Jeongyeon vốn bị chấn thương cổ và vào hồi tháng 8, JYP thông báo nữ idol phải tạm ngưng hoạt động do cô đang gặp phải các triệu chứng hoảng sợ và rối loạn lo âu. Quá trình dùng thuốc để điều trị đồng thời hai bệnh có thể khiến cơ thể Jeongyeon tích nước, dẫn đến tình trạng tăng cân mất kiểm soát. Thay vì vui mừng vì idol tăng cân một cách tự nhiên thì fan lo lắng cho Jeongyeon nhiều hơn. Cả fan và netizen đều mong nữ idol sẽ sớm bình phục.

Không hổ danh là thành viên của TWICE - nhóm nhạc không có lỗ hổng visual, visual tươi tắn, ngũ quan xinh đẹp của Jeongyeon dường như là lời an ủi hữu hiệu nhất dành cho sự lo lắng của fan lúc này. Làn da trắng, chiếc váy xanh cùng mái tóc tết bím bạch kim của Jeongyeon khiến một cư dân mạng Việt Nam liên tưởng đến "nàng Elsa phiên bản tròn trịa đáng yêu".

Kết thúc đợt quảng bá The Feels, TWICE sẽ chính thức kỷ niệm 6 năm ra mắt vào ngày 20/10 tới đây. Tháng 11 năm nay, TWICE sẽ cho phát hành full album thứ 3 và kế đó sẽ là tổ chức concert thứ 4. Hy vọng sự chăm chỉ và tình yêu của người hâm mộ sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp Jeongyeon cũng như các cô gái của TWICE vượt qua mọi khó khăn, giữ gìn sức khỏe thật tốt để cống hiến hết mình vì đam mê.