Jung Kook BTS cùng Han So Hee "combat" cực căng trong MV teaser "Seven"

HHT - Những thước phim đầu tiên nhá hàng cho MV ca khúc ra mắt solo của Jung Kook (BTS) đã được "thả xích". Chỉ vài giây xuất hiện, Han So Hee tạo nên khoảnh khắc bùng nổ visual khi hai "tinh hoa showbiz" Hàn hội tụ, hứa hẹn đốt cháy mùa Hè với "Seven".

Teaser cho MV debut solo với tên gọi Seven của em út BTS - Jung Kook đã được phát hành, cùng với sự hiện diện của nữ diễn viên xinh đẹp Han So Hee. Không quá ngạc nhiên khi những đoạn video này ngay lập tức chiếm trọn spotlight và trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Trái ngược với tưởng tượng của phần lớn người hâm mộ rằng 2 ngôi sao sẽ xuất hiện với tạo hình cá tính, cool ngầu hay "cháy phố" trong MV, cả hai lại khá nhẹ nhàng trong teaser, như trong vai một đôi tình nhân đang cãi vã.

Bên cạnh nhan sắc "cực bén" của Jung Kook và Han So Hee, diễn xuất của hai nghệ sĩ cũng thu hút được nhiều sự chú ý, thành công khơi gợi sự tò mò của người xem về diễn biến tiếp theo. Jung Kook cũng khoe giọng hát và ca từ ngọt ngào, đốn gục tim fan từ những nốt nhạc đầu tiên.

Chỉ mới phát hành teaser nhưng em út BTS đã mang về những thành tích vượt trội, teaser Seven ghi nhận hơn 2 triệu lượt xem trong chưa đầy 1 giờ phát hành, chính thức trở thành teaser MV của nghệ sĩ solo đạt thành tích nhanh nhất trên YouTube. Lượt xem vẫn tăng chóng mặt và dự sẽ chỉ chững lại vào ngày MV được phát hành - 14/7.

Seven là bài hát dành cho mùa Hè sở hữu giai điệu gây nghiện, có thể khiến người nghe cảm nhận được trọn vẹn sức hút của Jung Kook. Bài hát mang hy vọng tiếp thêm năng lượng, niềm vui cho mùa hè của mọi người. Ca khúc Seven (feat Latto) sẽ được phát hành vào 11 giờ ngày 14/7 (theo giờ Việt Nam). Cùng ngày Jung Kook sẽ có sân khấu debut solo trong GMA Summer Concert tại Central Park (New York, Mỹ).