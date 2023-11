Jung Kook BTS nhá hàng MV mới, fan mong album được phát hành ngay vì giai điệu bắt tai

HHT - Dù chỉ được nhá hàng một vài giây nhưng giai điệu "keo dính" của ca khúc chủ đề trong album debut solo của Jung Kook - "Standing Next To You" và visual "đỉnh khỏi bàn" của em út BTS đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, nóng lòng mong tới ngày phát hành album để được thưởng thức trọn vẹn.

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa album solo đầu tay mang tên GOLDEN của Jung Kook sẽ chính thức được phát hành. Hun nóng hơn nữa sự mong ngóng của người hâm mộ, MV Teaser chính thức của bài hát chủ đề Standing Next To You đã được trình làng. Giai điệu Retro Punk bắt tai, cùng giọng hát cuốn hút của em út BTS ngay lập tức chiếm trọn tâm trí người hâm mộ.

Là album hoàn toàn bằng tiếng Anh, sở hữu đa dạng thể loại, GOLDEN hứa hẹn sẽ khiến người nghe đắm chìm vào giai điệu và đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đồng thời cũng thể hiện được sự đa màu sắc của Jung Kook, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình thực hiện chinh phục nhiều thể loại nhạc.

Vừa qua, Jung Kook đã thành công thiết lập kỷ lục bài hát cán mốc 1 tỷ lượt stream nhanh nhất lịch sử trên Spotify với Seven. Với bước đệm quá vững chắc từ hai đĩa đơn phát hành trước đó, album GOLDEN được kì vọng sẽ tiếp tục thừa thắng xông lên.

Tuy nhiên sự thành công này cũng sẽ tạo nên một áp lực nhất định cho những bài hát sắp tới, đặc biệt là "chiến mã" Seven sẽ trở thành một trong những đáng thủ đáng gờm nhất để cạnh tranh vị trí đầu BXH Spotify toàn cầu với ca khúc chủ đề Standing Next To You.