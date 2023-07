Jung Kook BTS hóa "boy see tình" trong MV solo "Seven" khiến Han So Hee bất lực

HHT - Jung Kook (BTS) chính thức ra mắt solo với đĩa đơn "Seven", đốn tim người hâm mộ với giọng hát ngọt ngào và MV "hài xỉu". Sự kết hợp với nữ diễn viên Han So Hee tạo nên một combo không thể hoàn hảo hơn.

Đúng 11 giờ ngày 14/7 (theo giờ Việt Nam), digital single ra mắt solo của Jung Kook (BTS) mang tên Seven đã chính thức được phát hành. Với sự tham gia của Andrew Watt và Cirkut - hai nhà sản xuất âm nhạc từng đoạt giải Grammys đã mang tới một tác phẩm âm nhạc đầy màu sắc.

Seven mang đậm không khí mùa Hè với giai điệu bắt tai bởi tiếng guitar acoustic và tiết tấu độc đáo của thể loại UK garage khiến người nghe phải đung đưa theo nhịp điệu. Sức hút riêng của Jung Kook cũng được thể hiện rõ: Phóng khoáng, tinh nghịch và hài hước.

Seven là một bản tình ca với ca từ trau chuốt, thể hiện mong muốn mọi lúc đều được ở bên cạnh người mình yêu. MV với sự xuất hiện của Han So Hee càng khiến cho phần nhìn thêm bùng nổ. Nhan sắc "10 điểm không có nhưng", màn kết hợp diễn xuất của Jung Kook và Han So Hee cũng tạo nên những phân cảnh hài hước, sống động. Khán giả thích thú với một Jung Kook theo đuổi bất chấp Han So Hee, trong khi cô chỉ có thể cạn lời đến bất lực.

Lần đầu thử sức với một thể loại hoàn toàn mới thông qua Seven, Jung Kook đã bộc lộ tối đa cá tính và sự quyến rũ của mình, tỏa ra khí chất đặc biệt với tư cách là một nghệ sĩ solo, thay vì là một thành viên của BTS.

Sau 1 giờ ra mắt, Seven hạ cánh tại hạng 4 bảng xếp hạng "khó ăn" nhất tại Hàn - Melon Top 100, một khởi đầu quá ổn áp, báo trước một chuỗi thành tích mới sắp cập bến với Jung Kook.

Jung Kook sẽ có màn biểu diễn đầu tiên sau khi ra mắt solo trong GMA Summer Concert diễn ra tại Central Park (New York, Mỹ). Được biết, toàn bộ vé cho màn biểu diễn của em út BTS đã sold out (cháy hàng) chỉ trong vòng 1 phút.