Jung Kook lại "hạ cánh" đẹp trên Billboard Hot 100, nối dài thành tích của "GOLDEN"

HHT - Không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, album solo đầu tay của Jung Kook (BTS) tiếp tục làm nên chuyện, ca khúc chủ đề "Standing Next To You" xuất sắc "hạ cánh" ở vị trí thứ 5 bảng xếp hạng (BXH) Billboard Hot 100, đồng thời đứng đầu 2/3 BXH chính của Billboard.

Ca khúc chủ đề Standing Next To You thuộc album solo đầu tay GOLDEN vừa giúp Jung Kook bổ sung thêm một thành tích đáng nể, khi ra mắt tại vị trí thứ 5 trên BXH Billboard Hot 100, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của em út BTS với tư cách nghệ sĩ solo.

Standing Next To You cũng ghi tên mình vào hạng 1 của BXH Billboard Global 200 và Billboard Global 200 Excl. US, Jung Kook sở hữu 3 bài hát đồng thời lọt Top 10 BXH cùng lúc.

Chung vui với thành tích vượt bậc của GOLDEN, các ca khúc Seven, 3D, TOO MUCH được dự đoán sẽ có bước nhảy vọt trên Billboard Hot 100 tuần này.

Trên BXH Billboard 200 (album), đụng độ Taylor Swift, GOLDEN thành công ra mắt tại vị trí số 2 với 41,59 triệu streams, 164.800 bản album bán ra tại Mỹ. Mặc dù chưa thể chạm tới vị trí đầu bảng, nhưng với những con số biết nói trên đã giúp Jung Kook bỏ xa tất cả kỷ lục của nghệ sĩ solo K-Pop trên BXH này.

GOLDEN cũng lọt top đầu album nghệ sĩ Hàn Quốc có tổng stream desktop (chưa lọc) trên Spotify cao nhất tuần đầu, chỉ đứng sau album Proof (BTS).

Ngoài ra, với 121 ngày (vẫn tiếp tục tăng), Seven chính thức trở thành bài hát của nghệ sĩ K-Pop trụ Top 10 BXH Spotify toàn cầu lâu nhất lịch sử, vượt qua kỷ lục 119 ngày mà Dynamite từng nắm giữ. Jung Kook đã chứng minh bản thân xứng đáng với danh xưng "ngôi sao nhạc Pop toàn cầu" sau sự thành công vượt bậc của album solo đầu tiên trong sự nghiệp.