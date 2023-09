K-Biz đón tin vui: Diễn viên Kim Dong Ho và nữ idol K-Pop quyết định về chung một nhà

HHT - Thêm một cặp đôi nữa của K-Biz đi đến bến bờ hạnh phúc!

Mới đây, nam diễn viên Kim Dong Ho tiết lộ anh sắp kết hôn với Yoonjo - cựu thành viên nhóm nhạc nữ Hello Venus. Kim Dong Ho viết trên fancafe: "Tôi viết lá thư này vì muốn chia sẻ tin vui riêng tư của mình. Tôi đã gặp được người mà tôi muốn trở thành bạn đời và tôi sẽ kết hôn vào tháng 11".

Nam diễn viên sau đó đã tiết lộ cảm xúc của mình khi tuyên bố kết hôn và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của họ:

"Tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi thông báo với người hâm mộ, những người đã ở bên tôi nửa cuộc đời, rằng tôi sắp kết hôn. Tôi muốn bắt đầu chương thứ hai của cuộc đời mình với một gia đình nhỏ. Cảm ơn các bạn đã yêu thương và ủng hộ tôi tôi. Tôi sẽ đáp lại tình yêu của các bạn bằng cách trở thành một diễn viên trưởng thành hơn và tài giỏi hơn".

Công ty đại diện của Kim Dong Ho đã xác nhận tin tức này và tiết lộ cặp đôi đã bên nhau được một thời gian dài:

"Kim Dong Ho đã gặp được một người đặc biệt và sẽ kết hôn vào tháng 11 này. Hai người bắt đầu là đồng nghiệp rồi trở thành người yêu và ở bên nhau một thời gian dài. Ngay cả sau khi kết hôn, Kim Dong Ho vẫn có kế hoạch tích cực quảng bá, vì vậy hãy tiếp tục ủng hộ anh ấy nhé".

Kim Dong Ho ra mắt vào năm 2005. Anh góp mặt trong các bộ phim truyền hình như Twinkle Twinkle, My Husband Got a Family, Graceful Friends... Trong khi đó, Yoonjo ra mắt với nhóm nhạc thần tượng Hello Venus vào năm 2012 và hiện tại đã chuyển sang sự nghiệp diễn viên nhạc kịch.