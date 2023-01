K-Pop đầu 2023 cực sôi động: “Siêu nhóm nữ” GOT The Beat trở lại, sẵn sàng “cháy phố”

HHT - Đầu năm 2023 trở nên sôi động và “hot” như thể đang là mùa Hè với sự trở lại của “siêu nhóm nữ” GOT The Beat của nhà SM sau một năm vắng bóng.

Vào 16/1 tới, “siêu nhóm nữ” GOT The Beat của nhà SM sẽ chính thức trở lại đường đua K-Pop sau một năm vắng bóng. Nhóm sẽ phát hành mini album có tên Stamp On It.

GOT The Beat là nhóm nhỏ đầu tiên được giới thiệu trong chuỗi dự án Girls On Top của SM Entertainment. Thông qua Girls On Top, nghệ sĩ nữ trực thuộc SM sẽ có cơ hội kết hợp cùng nhau để tạo thành nhóm nhỏ không cố định thành viên, mỗi nhóm mang hình ảnh, phong cách và màu sắc âm nhạc khác nhau. GOT The Beat đã có màn trình diễn đầu tiên tại concert SMTOWN Live 2022: SMCU Express@Kwangya.

Ngay từ những ngày đầu tiên ra mắt, GOT The Beat đã khuấy đảo cộng đồng mạng khi quy tụ những nữ idol quyền lực và tài năng hàng đầu của “đế chế” SM: Biểu tượng của nhạc Pop châu Á - BoA, giọng ca khủng và nhảy đỉnh của nhóm nhạc quốc dân SNSD - Taeyeon và Hyoyeon, main vocal và main dancer của "nữ hoàng concept" Red Velvet - Wendy và Seulgi, cùng với hai tài năng mới Karina và Winter đến từ aespa - một trong những nhóm nhạc đang dẫn đầu Gen 4.

Ra mắt công chúng lần đầu với ca khúc Step Back, GOT The Beat mang về nhiều thành tích khả quan khi leo hạng 6 tại Melon, đạt #1 tại Top 50 Spotify Hàn Quốc, nắm giữ kỉ lục MV đạt No.1 Top trending Music YouTube Hàn Quốc lâu nhất lịch sử của nghệ sĩ Hàn,… Mini album Stamp On It sắp tới hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới cho nhóm.

Thông qua concert online 2023 SMTOWN Live: SMCU Palace@Kwangya, nhóm đã biểu diễn ca khúc chủ đề Stamp On It trong album lần này và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Mới đây, chùm ảnh teaser mang phong cách những “chị đại” cháy phố dần được thả xích cũng khiến con dân phải hú hét vì quá ngầu. Mỗi nữ thần tượng đều đẹp sắc sảo, ấn tượng, thu hút mọi ánh nhìn.

Tuy nhiên, sự trở lại lần này của GOT The Beat cũng nhận về không ít phản ứng trái chiều. Điều khiến các fan lăn tăn nhất là do nhóm là sự kết hợp các idol nữ từ những nhóm nhạc khác nhau, đồng nghĩa với việc lịch trình của nhóm chính phải tạm trống. Việc này ít nhiều gây ảnh hưởng, đặc biệt là với aespa, trong khi các nhóm nữ cùng thời đang hoạt động vô cùng năng suất thì aespa lại xuất hiện với tần suất nhỏ giọt hơn. Bởi thế, fan lo lắng việc kết hợp này sẽ làm ảnh hưởng đến “nhiệt” riêng của nhóm.