Kang Tae Oh tái hiện cảnh phim "Queen of Tears", có đáng yêu như Kim Soo Hyun?

HHT - Cư dân mạng đều thích thú với đoạn parody của Kang Tae Oh trong vai Baek Hyun Woo của "Queen of Tears". Dù chưa thể vượt qua được bản gốc của Kim Soo Hyun nhưng cũng đáng yêu, hài hước.

Kang Tae Oh vừa tham gia tập mới của SNL Korea mùa 5. Nam diễn viên chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau khi xuất ngũ, cách anh quản lý vóc dáng. Trong xuyên suốt tập phim, Kang Tae Oh thể hiện diễn xuất linh hoạt khi nhập vai vào nhiều nhân vật khác nhau. Gây chú ý nhất là phân đoạn anh diễn lại một cảnh nổi bật trong Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt).

Đây là một trong những cảnh nổi bật, xuất hiện ở tập 1 của Queen of Tears và viral ngay khi lên sóng. Baek Hyun Woo tham gia họp gia đình và bố vợ bóng gió muốn vợ chồng anh sinh con, sau đó anh lập tức ra nước ngoài du học. Hong Hae In cũng không phản đối, chỉ có anh là thấy ấm ức, khó chịu. Hyun Woo ra ngoài giải khuây cùng anh bạn Kim Yanggi. Ngà say, Hyun Woo vẫn không chịu đi về và liên tục nói rằng khi say mình rất dễ thương.

Anh vẫn nhớ Hae In là người nói anh khi say rất đáng yêu. Anh trách mình sao sinh ra đã đáng yêu như vậy để lọt vào mắt xanh Hae In rồi về làm rể hào môn chịu uất ức.

Nét đáng yêu và hài hước khi say đó của Baek Hyun Woo cũng được Kang Tae Oh thể hiện tốt. Nhưng với nhiều khán giả, bản gốc của Kim Soo Hyun vẫn là "đỉnh chóp". Bởi dẫu sao nam diễn viên họ Kim cũng có thời gian dài nghiên cứu nhân vật. Nhìn đơn giản nhưng tình tiết này không phải dễ diễn bởi rất dễ bị lố và làm người xem cảm thấy "dầu mỡ" (ngấy). Kim Soo Hyun đã thể hiện một cách trọn vẹn, tự nhiên.

Đoạn Hyun Woo chống nạnh nói: "Tôi sinh ra đã đáng yêu như thế rồi" là ngẫu hứng Kim Soo Hyun thêm vào như một cách gián tiếp gợi nhớ đến bạn diễn Kim Ji Won. Vì đó là hành động và câu thoại nổi tiếng của cô ở cảnh làm aegyo (hành động đáng yêu) của Choi Ae Ra trong Thanh Xuân Vật Vã.

Kim Soo Hyun cùng Kim Ji Won đang đại náo màn ảnh Hàn nói riêng và châu Á nói chung nhờ phản ứng hóa học và diễn xuất xuất thần trong Queen of Tears. Bộ phim đang thành công ở mọi mặt trận về hiệu ứng truyền thông lẫn rating khi phim sắp phá kỷ lục của Hạ Cánh Nơi Anh để trở thành phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử đài tvN.

Trở lại phía Kang Tae Oh, anh vừa xuất ngũ vào cuối tháng 3 và đang bắt nhịp lại với công việc diễn xuất. Ngay trước khi nhập ngũ, danh tiếng của Kang Tae Oh nở hoa rực rỡ nhờ vai chính trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo (Extraordinary Attorney Woo). Nhưng chưa kịp giữ nhiệt hay tận dụng tiếng vang từ bộ phim thì anh đã phải vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ quân sự khiến không ít khán giả tiếc nuối.