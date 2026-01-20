Karik sau phẫu thuật: Được các Anh trai đến thăm, một chi tiết với mẹ gây xúc động

Trong những ngày qua, hành trình Anh trai Karik đi phẫu thuật tại bệnh viện đã trở thành tâm điểm dõi theo của các Himom, Hidad. Gia đình của nam nghệ sĩ, các Anh trai và người hâm mộ đã quan tâm, cổ vũ tinh thần cho anh theo những cách dễ thương, ấm áp.

Trong thời gian nằm viện, Karik đã được dàn Anh trai đến thăm nom vô cùng dễ thương. Ngô Kiến Huy, Bùi Duy Ngọc, B Ray và Hải Nam đã tranh thủ đến cổ vũ tinh thần người anh em, khiến khán giả thích thú với khoảnh khắc tặng sữa bên giường bệnh được chính Ngô Kiến Huy đăng tải lên trang cá nhân.

Karik được các Anh trai đến thăm.

Dưới phần bình luận, một số Anh trai khác như CONGB, Lohan... cũng đã vào bình luận, hỏi thăm và chúc may mắn đến người anh Karik. Nhiều khán giả cảm thấy thích thú trước sự gắn bó, thân thiết như đại gia đình của dàn Anh Trai "Say Hi" mùa 2 dù chương trình đã khép lại từ lâu.

Các Anh trai lẫn Anh tài vào bình luận, chúc Karik sớm bình phục.

Đặc biệt hơn, thời điểm đã hoàn thành phẫu thuật, ngoài việc đăng tải thông tin trấn an cộng đồng RC Riker trong phần B.C, Karik còn đăng ảnh ghi lại khoảnh khắc của anh tại phòng bệnh. Ở đó, Karik được mẹ túc trực chăm sóc từng giây từng phút, thậm chí ngủ lại ngay cạnh bên. Bà đã sử dụng gối và chăn có in ảnh của con trai như một sự bình an, còn Karik thì đắp chăn có chữ ký của người hâm mộ trên đó.

Karik đăng ảnh trong phòng bệnh cùng mẹ.

Cộng đồng FC tặng chăn phủ đầy chữ ký cho Karik.

Trong thời gian còn tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Karik đã không may dính chấn thương dây chằng, khiến anh không thể tham gia các màn trình diễn vũ đạo phức tạp. Điều này diễn ra tương tự tại đêm concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 - D1 diễn ra tại TP.HCM, khi Karik chỉ có thể tham gia một số tiết mục phô diễn giọng hát, sau đó tập trung vào quá trình điều trị. Hiện tại, khán giả hy vọng chủ nhân giải Best Showcase - Anh trai có những màn trình diễn cá nhân bùng nổ nhất sẽ sớm hồi phục và có mặt tại D2 của concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 sắp tới tại thủ đô Hà Nội.