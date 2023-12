KBS Music Bank Global Festival: Phát mê tổ hợp visual SM, "See Tình" bất ngờ lên sóng

HHT - Nhiều sân khấu kết hợp tại "KBS Music Bank Global Festival 2023" gây ấn tượng không chỉ với visual tỏa sáng của dàn idol mà còn bởi những tương tác vô cùng đáng yêu.

Akong MC

Sau hai năm kết thúc nhiệm kỳ MC, bộ đôi Akong - Arin (OH MY GIRL) và Soobin (TXT) đã tái hợp trong sân khấu đặc biệt tại KBS Music Bank Global Festival. Hai ca khúc Blue Hour (TXT) và Dun Dun Dance (Oh My Girl) được cả hai thể hiện đầy ngọt ngào và đáng yêu, khiến dân tình nhớ lại thời gian bộ đôi đồng dẫn tại chương trình Music Bank hàng tuần.

Trước đó không lâu, Arin và Soobin đã "thả thính" về màn tái hợp khi nữ idol đăng tải video đu trend Wop Challenge. Đây có lẽ là một trong những cặp MC được yêu thích nhất tại Music Bank khi cả hai không ngại tương tác và luôn giữ mối quan hệ thân thiết suốt 2 năm qua.

Winter-KBS

Nếu như năm ngoái, sân khấu JYP Nation khiến người hâm mộ thích thú thì năm nay, sự kết hợp của các idol Gen 4 nhà SM cũng làm dân tình dậy sóng. Khoảnh khắc visual tràn màn hình khi Shotaro, Wonbin xuất hiện cùng hai tiền bối Karina và Winter nhanh chóng thu hút đông đảo các fan.

Bộ tứ mang đến KBS Music Bank Global Festival ca khúc Hot & Cold được SM cho ra mắt vào mùa Đông năm ngoái. Phong thái biểu diễn và đặc biệt là màn nhảy đôi hấp dẫn không kém tiền bối.

Liz (IVE) X Leeseo (IVE) X Yuqi ((G)I-DLE) X Miyeon ((G)I-DLE)

Xuất hiện tựa những nàng công chúa ngọt ngào của xứ mộng mơ, Liz và em út Leeseo cùng đàn chị Yuqi, Miyeon đã đốn tim người hâm mộ với bản cover ca khúc LILAC của IU.

Đúng như kỳ vọng của các fan, cả bốn nữ idol khoe giọng ngọt ngào. Đặc biệt, màn lên highnote "nhẹ như lông hồng" của Liz và Miyeon được dân tình đánh giá cao hơn cả.

See Tình chợt vang lên tại sân khấu

Trong phần hai của KBS Music Bank Global Festival 2023, mở màn bắt đầu bằng sự xuất hiện của các idol trong dance challenge làm mưa làm gió suốt năm qua, cộng đồng mạng Việt Nam bất ngờ khi bản hit See Tình vang lên. Kep1er đã tái hiện lại vũ đạo gây "nghiện" của bài hát trên sân khấu trong sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.