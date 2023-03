Kết thúc trong vinh quang, "The Glory" của Song Hye Kyo đạt tỷ suất lượt xem khủng

HHT - "The Glory" (Vinh quang trong thù hận) phần 2 chính thức khép lại cực kỳ thành công. Được xếp hạng 1 trong Top 10 toàn cầu, tỷ suất lượt xem hằng tuần của bộ phim cũng khiến khán giả bất ngờ.

Phần 2 của The Glory (Vinh quang trong thù hận) có tỷ suất lượt xem hằng tuần lên tới hơn 124 triệu giờ. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo liên tục xếp hạng #1 trong Top 10 chương trình truyền hình toàn cầu (phim không nói tiếng Anh), chỉ 3 ngày sau khi phần 2 được ra mắt.

Loạt phim đã nhận về 124,46 triệu lượt xem trong tuần vào ngày 6/3 vừa qua, đứng Top 10 tại 79 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện tại, Vinh quang trong thù hận: Phần 2 đã đổ bộ bảng xếp hạng Top 10 chương trình truyền hình tại Việt Nam với vị trí đầu bảng. Bộ phim hiện đang giữ vị trí thứ 9 trong danh sách Chương trình truyền hình không nói tiếng Anh phổ biến nhất trên Netflix.

Phần 1 của bộ phim kết thúc với cảnh phim hồi hộp, tạo sự tò mò nơi khán giả. Đoạn mở màn lôi cuốn cùng những câu hỏi còn để mở giúp Vinh quang trong thù hận tạo được hiệu ứng rất lớn. Vượt qua những kỳ vọng và áp lực khi có một bước đệm thành công, phần 2 của phim không hề giảm sút phong độ.

Trên các trang cộng đồng, nhiều khán giả cho rằng nội dung phần 2 còn lôi cuốn và hấp dẫn hơn cả phần 1. Kế hoạch trả thù của nữ chính Dong Eun (Song Hye Kyo) đã thỏa mãn cảm xúc của khán giả. "Hội bạn thân" Park Yeon Jin, Jeon Jae Jun, Lee Sa Ra, Choi Hye Jeong, Son Myeong O đều nhận lấy kết cục tương xứng với những tội ác trong quá khứ.

Khai thác vấn nạn bạo lực học đường một cách trực diện, Vinh quang trong thù hận cũng khắc họa khoảng cách giàu nghèo, sự phân chia tầng lớp trong xã hội Hàn Quốc. Lựa chọn một đề tài luôn gây sự nhức nhối trong cuộc sống, bộ phim đã xây dựng một câu chuyện có cái kết rõ ràng, hợp lý và thực tế.

Dàn diễn viên chính Song Hye Kyo, Lim Ji Yeon, Yeom Hye Ran, Lee Do Hyun, Kim Hieora, Jung Sung Il... đều thể hiện trọn vẹn nhân vật do mình đảm nhận. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất và nhập vai của tuyến nhân vật phụ cũng khiến The Glory - Vinh quang trong thù hận thêm phần trọn vẹn.