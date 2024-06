Khoảnh khắc đáng nhớ tại concert của TEMPEST: Hanbin khóc vì giấc mơ thành sự thật

HHT - Concert đầu tiên của TEMPEST tại Việt Nam đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ: Là những sân khấu thỏa mãn phần nghe lẫn phần nhìn, những lần giao lưu cùng người hâm mộ và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của Hanbin khi trình diễn trước khán giả quê nhà...

Tối 15/6, TEMPEST đã hoàn thành trọn vẹn buổi concert đầu tiên của nhóm tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) thuộc khuôn khổ world tour World Premier: The First Eve Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage]. Các chàng trai đã đem đến những sân khấu ấn tượng, cho thấy khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu cực ngầu.

Nhóm nam nhà Yuehua đã chiêu đãi fan bằng bữa tiệc đa sắc màu khi trình diễn các ca khúc thuộc nhiều phong cách và thể loại khác nhau như Young & Wild, Start Up, Dive, Find Me, Raise Me Up, Bad News, Freak Show... Hơn nữa, TEMPEST còn “chiều lòng” người hâm mộ Việt khi cover ca khúc của tiền bối BIGBANG cũng như bản hit một thời Chiếc khăn gió ấm.

Bên cạnh những sân khấu mãn nhãn, các chàng trai cũng gây thương nhớ với loạt khoảnh khắc đáng yêu nhưng cũng không kém phần chân thành khi tương tác cùng fan Việt. TEMPEST không giấu được sự xúc động, liên tục nói lời yêu thương cũng như bày tỏ nỗi nhớ bằng tiếng Việt làm fan đứng ngồi không yên.

Nhóm còn tổ chức cuộc thi xem ai nói tiếng Việt giỏi nhất thông qua màn đánh giá của anh cả Hanbin và khán giả. Dù có nhiều câu chưa rõ, nhưng tinh thần học hỏi và nỗ lực từ các thành viên đều khiến người xem xúc động.

Không chỉ chăm chỉ học tiếng Việt, các chàng trai còn nằm lòng trend TikTok "Cứ nói yêu lần này" khiến fan càng thích thú. Sau những phút giây vui vẻ, cả khán đài như lắng lại sau khi đoạn video do fan thực hiện được trình chiếu.

Ở cuối concert, Hanbin và các thành viên đã rơi nước mắt vì hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu với sự yêu thương của khán giả. Anh cả Hanbin xúc động chia sẻ: "Khi còn là cậu bé, mình đã tưởng tượng là mình có thể được đứng trên những sân khấu như thế này, đó chính là giấc mơ của mình... Cuộc đời chỉ sống một lần thôi nên là cứ cố gắng đúng không? Một con người nhỏ bé như mình mà được mọi người dành tình cảm như này thật sự là mình cũng không biết nói gì hơn".

Ở những khoảnh khắc cuối cùng của buổi diễn, các chàng trai đội nón lá cúi chào người hâm mộ, chính thức khép lại buổi concert đáng nhớ tại Việt Nam.