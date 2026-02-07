Thực hư tin VĐV Olympics làm tăng kích thước “vùng nhạy cảm” để giành lợi thế

HHTO - Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) cho biết, họ sẽ điều tra thông tin là một số vận động viên (VĐV) môn trượt tuyết nhảy xa ở Olympics đã và đang dùng cách tiêm làm tăng kích thước “bộ phận nhạy cảm” để có lợi thế khi thi đấu, từ đó nâng cao thành tích. Vậy tại sao việc tăng kích thước lại có liên quan đến lợi thế?

Hằng năm, WADA đều xem xét hàng ngàn sự việc liên quan đến các VĐV sử dụng các chất không được cho phép, nhưng đôi khi, có thể họ vẫn bất ngờ với những câu hỏi mới.

Và vấn đề mới nhất vừa được đưa ra vào hôm qua, 5/2, là một số nam VĐV môn trượt tuyết nhảy xa có thể tiêm vào “bộ phận nhạy cảm” của họ để nhảy được xa hơn.

Nhưng 2 việc này (tiêm để tăng kích thước và nhảy xa hơn) có liên quan gì đến nhau?

Chuyện bắt đầu khi năm ngoái, 2 VĐV Na Uy là Marius Lindvik và Johann André đã bị đình chỉ thi đấu 3 tháng sau khi đội của họ bị phát hiện đã bí mật chỉnh đường may trang phục ở vùng gần “bộ phận nhạy cảm” tại Giải vô địch trượt tuyết thế giới 2025, theo The Guardian.

VĐV Marius Lindvik trong một lần thi đấu hồi đầu năm 2025. Ảnh: Reuters.

Việc phần trang phục ở gần “bộ phận nhạy cảm” của VĐV được chỉnh rộng hơn một chút có thể tạo ra hiệu ứng giống như cánh buồm, khiến VĐV nhảy được xa hơn, theo trang The Japan Times (Thời báo Nhật Bản). Một nghiên cứu trên tạp chí khoa học Frontiers cho thấy chu vi của bộ trang phục thi đấu mà tăng 2 cm thì sẽ giúp VĐV nhảy xa hơn được 5,8 mét.

Giờ thì tờ báo Bild của Đức cho rằng các VĐV đã tìm ra cách khác để tăng thành tích: Họ tiêm làm tăng kích thước “bộ phận nhạy cảm” tạm thời vào thời điểm lấy số đo để may trang phục, rồi số đo ấy được sử dụng nên sẽ tạo ra những bộ trang phục rộng hơn một chút ở “vùng nhạy cảm” đó. Kết quả là khi thi đấu, họ có thể đạt thành tích cao hơn.

Tờ Bild trích lời bác sĩ cao cấp Kamran Karim ở Bệnh viện Maria-Hilf (Đức) rằng “việc tiêm paraffin hoặc hyaluronic acid có thể làm “bộ phận nhạy cảm” lớn hơn tạm thời, có thể nhìn thấy được, nhưng cách này không được chỉ định về y tế và có đi kèm rủi ro.

Những vòng tròn Olympics phủ đầy tuyết trước Thế vận hội Mùa Đông 2026 ở Italy. Ảnh: Reuters.

Về việc này, Witold Banka - Chủ tịch WADA - nói: “Tôi hứa sẽ xem xét”. Dù chưa có VĐV nào bị nêu tên cụ thể nhưng vấn đề này đang thu hút sự chú ý vì tính chất nhạy cảm, đồng thời nó đặt ra câu hỏi mới về những hình thức gian lận có thể ngày càng tinh vi trong thể thao.

Thế vận hội Mùa Đông 2026 (Winter Olympics 2026) diễn ra tại Italy, từ 6/2, đến 22/2.