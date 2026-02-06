Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Hà Nội chuẩn bị đón mưa rét, ngày ông Công ông Táo vẫn rét hay chuyển nồm?

Thục Hân
HHTO - Không khí lạnh sắp về miền Bắc và sẽ gây mưa rét ở Hà Nội. Rét sẽ kéo dài bao nhiêu ngày và ở Hà Nội thì ngày ông Công ông Táo năm nay sẽ rét hay nồm ẩm, có mưa không?

Tiết trời Hà Nội sáng nay mịt mờ sương, rất ẩm, có nơi lắc rắc mưa phùn. Đây là kiểu thời tiết thường thấy vào thời điểm này trong năm, đặc biệt là trước khi có không khí lạnh.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội hiện tại ở mức vừa phải, có thể lên đến 25oC vào chiều nay, 6/2. Đây là mức nhiệt độ mát mẻ, nếu vào mùa Thu khô ráo thì có lẽ ai cũng thích nhưng trong lúc trời ẩm thế này thì nhiều người vẫn cảm thấy vừa hơi lạnh vừa bí bức, không mấy dễ chịu.

Trong ngày mai, 7/2, không khí lạnh về đến miền Bắc, ban đầu là ở khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng. Dự báo đêm 7/2 sang rạng sáng 8/2 thì gió mùa Đông Bắc về đến Hà Nội, khiến Hà Nội có cả mưa, gió, rét vào sáng 8/2. Ngay trong ngày, nhiệt độ ở Hà Nội giảm dần, có thể xuống mức rét đậm (dưới 15oC). Khi thay đổi thời tiết “gắt” thế này, người dân lưu ý mặc ấm, giữ ấm đường hô hấp, nhất là với trẻ em và người lớn tuổi.

temp-feb8-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa ngày 8/2 (Chủ Nhật tới). Ảnh: Ventusky, ICON.

Dự báo Hà Nội vẫn rét đậm trong ngày 9/2 nhưng khả năng lớn là tạnh mưa, rồi không khí lạnh suy yếu vào ngày 10/2 trước khi có thể tăng cường (nhẹ) ngay vào 11/2.

Năm nay, ngày ông Công ông Táo là 10/2 dương lịch, vừa khéo đúng ngày mà không khí lạnh suy yếu và đợt tăng cường chưa về. Nên dự báo ngày ông Công ông Táo ở Hà Nội trời ấm lên: Hơi nồm ẩm vào sáng và tối, buổi sáng có thể có sương mù với nhiệt độ cảm nhận 17 - 18oC, giữa ngày có thể lên đến 23 - 24oC.

temp-feb10-0700.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng sớm ngày ông Công ông Táo (10/2 dương lịch). Ảnh: Ventusky, ICON.

Nhiều gia đình phải đi làm vào ngày 10/2 thì cúng ông Công ông Táo trước 1 - 2 ngày cũng được. Tuy nhiên, ngày 8 - 9/2 thì rét (ngày 8/2 dự báo còn mưa) nên người dân lưu ý để sắp xếp các kế hoạch, công việc cho phù hợp, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

coverfb1474.jpg
Thục Hân
