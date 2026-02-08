Ngày mai Hà Nội rét đậm, liệu còn mưa không và nhiệt độ giảm đến bao nhiêu?

HHTO - Không khí lạnh đã về khiến nhiều nơi ở miền Bắc, bao gồm Hà Nội, có mưa và chuyển rét. Dự báo ngày mai ở Hà Nội rất rét, có thể rét đậm cả ngày. Nhiệt độ cụ thể ra sao và liệu có còn mưa không?

Gió mùa Đông Bắc về lần này không gây hanh khô mà mang theo mưa, khiến ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc có cả mưa, gió và rét vào sáng nay, 8/2. Nhiệt độ giảm dần trong ngày vì không khí lạnh về nên chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ khoảng 14oC, là mức rét đậm.

Dự báo sáng mai, 9/2, ở Hà Nội rất rét, nhiệt độ cảm nhận chỉ ở mức 12 - 13oC (sát hoặc đã là mức rét hại). Trong cả ngày, nhiệt độ có thể không vượt 15oC, như vậy Hà Nội sẽ có một ngày rét đậm. Nhiều người sẽ cảm thấy rét tê tái vì vừa trải qua kiểu thời tiết ấm và ẩm trong vài ngày trước.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 9/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Rét đậm thì có thể chịu được, nhưng mưa mới gây phiền toái cho giao thông dịp gần Tết. Vậy sáng mai ở Hà Nội còn mưa không?

Theo các mô hình hiện tại thì từ chiều nay, ở Hà Nội mưa đã có thể giảm nhưng thực ra sẽ chưa hết hẳn. Tối và đêm nay vẫn có thể mưa và sáng sớm mai cũng vậy, nhưng nếu có mưa thì lượng mưa và phạm vi đều giảm.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 9/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Như vậy, sáng mai Hà Nội vẫn có thể mưa, dù khả năng thấp hơn hôm nay, và nếu mưa thì chỉ một lúc buổi sáng sớm rồi tạnh. Tuy nhiên, dịp gần Tết đường phố đã đông đúc, trạng thái thời tiết rét và mưa nhỏ đúng sáng đầu tuần rõ ràng sẽ gây khó khăn cho giao thông. Vì vậy, người dân nên mặc ấm, có đồ che mưa, nếu có áo khoác chống gió chống nước là tốt nhất, và giữ bình tĩnh, kiên nhẫn khi đi đường.