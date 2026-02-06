Vì sao năm Bính Ngọ là năm “Song Hỏa”: Có ý nghĩa gì và cần lưu ý những gì?

HHTO - Năm Bính Ngọ 2026 được gọi là năm Song Hỏa - lửa chồng lửa. Lý do là gì và năm Bính Ngọ có tốt hay không? Trong cuộc sống hằng ngày, nên lưu ý những điều gì để hợp với năm “Song Hỏa” này?

Năm 2026 theo âm lịch là năm Bính Ngọ, bắt đầu từ ngày 17/2/2026 (mùng 1 Tết Nguyên đán sắp tới) đến 5/2/2027 dương lịch. Đây là một năm khá đặc biệt vì được gọi là “Song Hỏa”.

Theo hệ Can Chi quy chiếu vào Ngũ hành, thì năm Bính Ngọ có cả Thiên can (Bính) và Địa chi (Ngọ) thuộc hành Hỏa. Trong đó, “Bính” là Hỏa dương, tượng trưng cho ánh sáng mạnh, sự năng động; còn “Ngọ” gắn với thời điểm Chính ngọ, được cho là lúc dương khí và nhiệt lượng đạt đỉnh. Vì vậy, năm Bính Ngọ được gọi là “Song Hỏa” hay “Lưỡng Hỏa”, hay “lửa chồng lửa”.

Tuy nhiên, đây là khái niệm nói đến tính chất năng lượng của năm theo những niềm tin cổ, chứ không để nói rằng một năm là tốt hay xấu.

Năm 2026 còn được gọi là năm "Ngựa Lửa". Ảnh: Shutterstock.

Theo quan niệm từ xưa, Hỏa tượng trưng cho nhiệt huyết, hành động nhanh và tinh thần tiên phong. Vì vậy, năm “Song Hỏa” thường được xem là thời điểm dễ xuất hiện các quyết định mạnh mẽ, thay đổi nhanh trong công việc và đời sống. Tuy nhiên, “hỏa chồng hỏa” được cho là năng lượng rất mạnh, nên cũng có khi khiến con người nóng nảy, vội vàng, dễ căng thẳng. Vì vậy, mỗi người lại cần lưu ý cách cân bằng năng lượng này.

Nhiều chuyên gia phong thủy khuyên rằng, trong năm Bính Ngọ, nên bổ sung các sắc màu mang tính điều hòa như xanh lá (Mộc) hoặc xanh da trời nhạt (Thủy) trong cuộc sống hằng ngày để cân bằng với năng lượng “nóng” của Hỏa. Những màu này có thể được dùng trong trang phục, vật dụng cá nhân hoặc đồ trang trí ở nhà, ở nơi làm việc. Còn những màu nóng như đỏ, cam đậm - vốn thuộc Hỏa - nên được dùng ít hơn (chứ không phải không được dùng) để tránh thúc đẩy cảm giác nóng vội.

Màu xanh da trời nhạt được coi là hợp với năm Bính Ngọ. Ảnh: InkiStyle.

Với năng lượng “Song Hỏa”, năm Bính Ngọ cũng phù hợp với việc lập kế hoạch rõ ràng, làm việc điều độ và chú trọng đến tâm lý, tinh thần. Việc nghỉ ngơi đều đặn, tập các hoạt động giúp “hạ nhiệt” như đi bộ, thiền, hoặc dành thời gian ở giữa thiên nhiên… đều rất tốt vì giúp năng lượng “Song Hỏa” được chuyển hóa tích cực.

Nói cho cùng, không có năm “tốt” hay năm “xấu”, kể cả theo những niềm tin, văn hóa cổ xưa. Mà căn bản là mỗi năm có những kiểu năng lượng riêng, dựa vào đó thì mỗi người có thể chủ động điều chỉnh nhịp điệu, thói quen và cách làm việc, để có được sự cân bằng trong cuộc sống hằng ngày.