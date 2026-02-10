Không khí lạnh tăng cường: Ngày mai Hà Nội lại có thể mưa, có rét nữa không?

Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

HHTO - Trong khi ở miền Bắc vẫn còn rất ẩm thì dự báo sẽ có không khí lạnh tăng cường yếu và lại có thể gây mưa. Cụ thể Hà Nội dễ mưa vào thời điểm nào và nhiệt độ sẽ thay đổi ra sao, có rét hơn không?

Vào thời điểm này trong năm thì những ngày ẩm được coi là bình thường, ngay cả khi có không khí lạnh.

Ở Hà Nội sáng nay, 10/2, cũng ẩm và rét, nhiệt độ cảm nhận khoảng 14 - 15oC. Như vậy, gọi là rét nhưng nhiệt độ đã tăng so với cùng thời điểm hôm qua. Nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào buổi chiều nay có thể lên đến khoảng 22oC, là lạnh chứ không phải rét nữa.

temp-feb10-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 10/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo đêm nay đến sáng mai, 11/2, miền Bắc sẽ có không khí lạnh tăng cường nhưng yếu và cũng không đảo ngược được xu hướng tăng nhiệt ở Hà Nội, như đã đề cập trong bản tin trước, mà chỉ có thể làm nhiệt độ tăng chậm hơn một chút mà thôi.

Cho nên, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội trong chiều mai vẫn có thể lên mức 24oC, có thể thấy là vẫn tăng so với cùng thời điểm hôm nay.

Đáng chú ý hơn là không khí lạnh tăng cường sẽ lệch Đông, khiến cho ở Hà Nội không phải có gió Đông Bắc mà là Đông - Đông Bắc, và có thể có mưa vào sáng mai. Tuy nhiên, nếu có cũng là kiểu mưa phùn, mưa nhỏ, trên phạm vi hẹp, nhanh tạnh, lượng mưa ít. Những lúc không mưa thì trời vẫn ẩm, sáng và tối có cảm giác nồm, buổi sáng dễ có sương mù.

rain-feb11-0600.jpg
Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời)) ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng mai, 11/2, theo mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Như vậy, ở Hà Nội sáng mai người dân nếu ra ngoài sớm nên mang theo đồ che mưa và tốt nhất là có áo khoác chống thấm nước.

Trong những ngày tiếp theo cho đến đúng Tết (29 Tết và mùng 1 Tết), ở Hà Nội dự báo trời ấm vào ban ngày và không mưa.

Thục Hân
