Mâm ngũ quả ngày ông Công ông Táo: Những màu sắc nào hòa hợp nhất với năm nay?

HHTO - Mặc dù không bắt buộc, nhưng một số gia đình vẫn có xu hướng bày các mâm cúng ông Công ông Táo với các màu sắc tùy theo năm. Vậy năm nay những màu sắc phù hợp là gì? Bày mâm ngũ quả ngày ông Công ông Táo thế nào để vừa tôn trọng truyền thống, vừa phù hợp đời sống hiện đại?

Lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp là một phong tục quen thuộc của người Việt trước Tết Nguyên đán. Năm nay, ngày ông Công ông Táo là 10/2 Dương lịch.

Khi chuẩn bị mâm lễ cúng ông Công ông Táo, có gia đình làm các món chay, có gia đình làm các món mặn, và nhiều gia đình chuẩn bị cả mâm ngũ quả. Với các món ăn và đặc biệt là mâm ngũ quả hay đĩa hoa quả cúng ông Công ông Táo, nhiều người có thể băn khoăn là liệu có cần chọn màu sắc sao cho “hợp năm” hay không.

Theo quan niệm dân gian, mâm ngũ quả thường được lý giải là gắn với Ngũ hành, tượng trưng cho sự hài hòa của đất trời và mong ước đủ đầy, sung túc.

Người dân đi chợ hoa vào những ngày gần Tết Bính Ngọ. Ảnh: TPO.

Năm nay (tính năm Âm lịch là năm Ất Tỵ) có nạp âm Phú Đăng Hỏa (được hiểu là lửa đèn dầu, một số nguồn có thể viết chệch là "Phúc Đăng Hỏa"), mang tính ấm áp, bền bỉ. Từ cách lý giải này, những người nghiên cứu phong thủy cho rằng trong mâm cúng ông Công ông Táo, các gia đình có thể bổ sung các gam màu xanh lá (tượng trưng cho Mộc sinh Hỏa) hoặc cam, hồng, đỏ (màu của hoa hoặc quả) vì Phú Đăng Hỏa là lửa nhẹ, hợp với những màu ấm áp.

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin mang tính gợi ý, để các gia đình nếu có điều kiện hoặc mong muốn thì thực hiện, từ đó có tâm trạng vui vẻ hơn trong những ngày cuối năm, chứ theo truyền thống thì không có quy định nào là mâm lễ cúng ông Công ông Táo phải gồm những màu gì. Thực tế, các gia đình cũng có thể bày mâm cúng đơn giản bằng một vài loại trái cây theo mùa ở địa phương, bởi vì tấm lòng chân thành luôn quan trọng hơn là hình thức cầu kỳ.

Ngày ông Công ông Táo năm nay (Ất Tỵ), màu xanh lá cây được coi là màu hợp với năm. Ảnh: TPO.

Tóm lại, dù những màu sắc hoa quả được cho là hợp nhất để cúng ông Công ông Táo cuối năm Ất Tỵ là xanh lá, cam, hồng, đỏ, nhưng các gia đình hoàn toàn có thể linh hoạt lựa chọn theo điều kiện, chỉ cần có tinh thần trân trọng, bày biện gọn gàng. Như vậy là vừa giữ được nét đẹp truyền thống, vừa không tạo áp lực trong những ngày cuối năm bận rộn.