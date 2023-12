Không khí lạnh mạnh sắp đổ bộ vào miền Bắc nước ta, ngày nào sẽ rét nhất trong đợt này?

HHT - Đây là đợt rét đậm, rét hại diện rộng xảy ra đầu tiên trên toàn Bắc Bộ trong mùa đông năm nay.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng ngày 16/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng.

Từ ngày 17-20/12, các tỉnh Bắc Bộ khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh rất mạnh.

Ông Hưởng cho biết, đây là đợt rét đậm, rét hại diện rộng xảy ra đầu tiên trên toàn Bắc Bộ trong mùa Đông năm nay. Trong tầm khoảng từ 19-20/12, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối tại một số nơi, đặc biệt ở vùng núi cao.

Cũng theo ông Hưởng, trong đợt rét này khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao xuống dưới 3 độ.

Theo dự báo xa của Trung tâm khí tượng, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt xuống ngưỡng 17 độ từ đêm 16/12, sau đó tiếp tục giảm sâu trong những ngày tiếp theo. Thời điểm rét nhất trong đợt tới là ngày và đêm 19/12, nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 11-15 độ, thấp nhất kể từ đầu mùa.

Vùng núi cao phía Bắc khả năng xảy ra hiện tượng băng giá và sương muối, ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây trồng cũng như hoạt động chăn thả gia súc, gia cầm.

Bên cạnh đó, đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ gây ra mưa vừa, mưa to. Cụ thể, từ ngày 17/12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Miền Bắc một số điểm cũng có mưa to.

Thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ thời kỳ này ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.