Không khí lạnh tan chậm, “combo” mưa rét nồm ở Hà Nội bao giờ mới kết thúc?

HHT - Đợt không khí lạnh ở miền Bắc suy yếu chậm hơn so với những dự báo ban đầu trong khi độ ẩm rất cao, dẫn đến việc các tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Hà Nội, đang chịu trạng thái thời tiết vừa mưa, vừa rét, vừa nồm. Bao giờ trạng thái thời tiết này mới thay đổi?

Khác với những dự báo trước là không khí lạnh sẽ tan vào khoảng đêm thứ Hai, hiện không khí lạnh suy yếu chậm và vào sáng nay, 18/2, miền Bắc vẫn khá rét.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời sáng nay là 17oC, dù không phải mức rét đậm nhưng trời mưa làm tăng cảm giác giá buốt, lại làm giảm tầm nhìn nên việc tham gia giao thông khá khó khăn. Độ ẩm cao gây nồm, trong các tòa nhà cũng rất ẩm ướt, gây cảm giác bí bức, khó chịu.

Theo dự báo hiện tại thì không khí lạnh sẽ tan dần từ khoảng đêm nay và phần lớn miền Bắc, bao gồm Hà Nội, sẽ tăng nhiệt từ ngày mai, 19/2. Chiều nay nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức dưới 20oC thì chiều mai sẽ lên trên 20oC. Sự thay đổi tương tự cũng sẽ diễn ra ở các tỉnh thành lân cận, còn vùng núi thì nhiệt độ có tăng nhưng vẫn thấp hơn ở đồng bằng 5 - 6oC.

Ngày mai nhiệt độ Hà Nội tăng như vậy nhưng có gió Đông Nam đưa hơi nước vào nên trời vẫn rất nồm ẩm. Độ ẩm cao cũng khiến trong ngày có mưa nhỏ rải rác.

Kiểu thời tiết nồm ẩm, mưa lất phất này còn kéo dài từ giờ đến cuối tuần, người dân ra ngoài luôn nên mang theo đồ che mưa.

Đến khoảng thứ Bảy tới, 22/2, một đợt không khí lạnh mới sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc. Từ 23/2, nhiệt độ Hà Nội bắt đầu giảm. Gió mùa Đông Bắc khiến độ ẩm cũng giảm, tình trạng nồm ẩm sẽ tạm kết thúc. Chỉ có thể gọi là “tạm” vì thời điểm này ở miền Bắc năm nào cũng nồm ẩm. Đợt không khí lạnh cuối tuần này cũng chỉ giúp giảm độ ẩm được trong khoảng 2 - 3 ngày, rồi nồm ẩm sẽ quay lại.